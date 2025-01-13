春節黃金周｜文體旅局開會統籌旅客訪港預備工作　羅淑佩料春節訪港旅客顯著增加

▲ 文體及旅遊局長羅淑佩（中）。（政府新聞處圖片）

文化體育及旅遊局今日（13日）召開會議，統籌一連8日內地春節黃金周（1月28日至2月4日）接待訪港旅客的預備工作。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，春節黃金周是本港旅遊旺季，香港各區將有多項節慶活動，為旅客帶來濃厚的新年氣氛，預計春節黃金周期間，訪港旅客會顯著增加，鼓勵業界把握機遇，靈活變通，為旅客提供更多優質且創新的體驗，吸引旅客留港過夜，盡情感受香港獨特的節日氣氛。

相關單位會繼續在內地春節黃金周前保持密切溝通，為迎接訪港旅客的不同環節籌劃及推進各項預備工作，並適時向政務司司長主持的節慶安排跨部門工作小組匯報最新情況。

會議由文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持，除警務處、入境事務處、海關、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、旅遊發展局、旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。

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