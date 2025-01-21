政府大專生學費貸款｜大專學生貸款懶人包　一文了解申請資格/截止日期/利息及延期償還

▲ 政府大專生學費貸款。

【大專生 / 學費 / 貸款】政府為紓緩學生貸款還款人於疫情时的財政壓力，於2020年4月1日起至2025年3月31日提供免息延遲償還貸款安排。

惟此項免息延遲償還學生貸款安排將於2025年3月31日完結，貸款利息自4月1日恢復計算，其按月還款的學生貸款還款人的首個還款日期為2025年5月1日，按季還款的學生貸款還款人的首個還款到期日為2025年7月1日。

政府大專生學費貸款｜計劃簡介

政府為舒緩本港大專學生升學的經濟壓力而設立的兩項貸款申請計劃，分別為「全日制大專學生免入息審查貸款計劃（NLSFT）」及「專上學生免入息審查貸款計劃（NLSPS）」，兩者的申請資格不一，不過均是擴免資產審查以提供貸款以協助合資格的學生繳付學費。

另就讀已獲香港學術及職業資歷評審局評審／具自行評審或學科範圍評審資格的院校提供／「應用教育文憑」／「毅進文憑」課程／「指定夜間成人教育課程資助計劃」所涵蓋的課程／由本地法定組織提供或資助的培訓及發展課程／根據《非本地高等及專業教育(規管)條例》(第493章)註冊和獲豁免註冊的課程的學生，同樣可申請「擴展的免入息審查貸款計劃（ENLS）」。

政府大專生學費貸款｜申請資格

貸款計劃 申請資格 全日制大專學生免入息審查貸款計劃(NLSFT） 申請人必須是於「TSFS」內列載的其中一間院校修讀學額全數由公帑資助的認可專上課程的註冊全日制學生；按此可查詢適用課程

以及擁有香港特別行政區（香港）居留權，或在課程開始前，其本人或其家庭已連續在香港居住滿三年。 專上學生免入息審查貸款計劃（NLSPS） 申請人必須為修讀經本地評審全日制自資副學位（即副學士學士學位或高級文憑）或學士學位程度的專上課程的註冊學生；按此可查詢適用課程

以及擁有香港特別行政區（香港）居留權，或在課程開始前，其本人或其家庭已連續在香港居住滿三年。 擴展的免入息審查貸款計劃（ENLS） 申請人必須為已獲香港學術及職業資歷評審局評審／具自行評審或學科範圍評審資格的院校提供／「應用教育文憑」／「毅進文憑」課程／「指定夜間成人教育課程資助計劃」所涵蓋的課程／由本地法定組織提供或資助的培訓及發展課程／根據《非本地高等及專業教育(規管)條例》(第493章)註冊和獲豁免註冊的課程的註冊學生 。按此可查詢適用課程

以及擁有香港特別行政區（香港）居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿三年。

政府大專生學費貸款｜申請方法

申請人可透過「學資處電 子通—我的申請」 網上平台遞交網上申請，並於遞交申請日期起計七個曆日內，將已簽妥的「聲明書」及所需證明文件透過網上上載或郵寄至學資處以及投遞至學資處投遞箱。

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政府大專生學費貸款｜申請截止日期

專上學生免入息審查貸款計劃（NLSPS）及全日制大專學生免入息審查貸款計劃(NLSFT）建議遞交申請的日期已過，若學生仍需遞交申請，必須在2025年1月17日或之前遞交至學生資助處（學資處）。至於擴展的免入息審查貸款計劃（ENLS）申請截止日期為2025年7月31日（2024/25 學年），申請人必須於遞交申請時，須仍未完成2024/25 學年申請所涵蓋的課程/科目的全部課堂。

政府大專生學費貸款｜利息及行政費

學生貸款人須為所借取的貸款繳付利息，其利息則由貸款發放日開始計算，在學期間亦計算利息，直至全數償還貸款為止。利息按免入息審查貸款計劃當時的年利率計算。目前年利率為1.795釐（最後調整日期為2025年1月1日）。大家可利用「償還貸款計算機」估計需要償還貸款的金額。

同時，學生資助處亦會在其遞交申請時及其後每年收取行政費，直至貸款連累計利息悉數清還為止。行政費的金額會定期檢討，現時「NLSFT」的行政費金額為幣296元（當中港幣216元為學生資助處收取的行政費，其餘港幣80元是院校收取的手續費）；而「NLSPS」的行政費為港幣216元；至於「ENLS」的行政費就視乎課程提供院校而定，港幣216至296元不等。

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政府大專生學費貸款｜償還日期及償還方法

學生貸款人須於畢業或課程正式完結後開始償還貸款，直至貸款連累計利息悉數清還為止。還款期一般於畢業或課程正式完結該年的12月1日開始。首期還款到期日一般是畢業翌年的1月1日或7月1日（如選擇延期開始償還貸款）。若貸款人在學資處管理的其他資助／貸款計劃下沒有任何按季的還款帳戶，學生貸款人須按月還款，於15年內均分180期（一個月為一期）全數償還貸款和累計利息。學生貸款人亦可在經學資處同意後以較短還款期內以按月等額方式，全數償還貸款和累計利息。

學生貸款人亦可透過郵寄、傳真、電郵或經學資處電子通網上平台申請提早償還部分／一次過償還貸款或更改貸款的還款期。按此了解更多提早償還／一次過償還／更改還款期詳情。

政府目前提供10種償還貸款方法：

償還方法 詳情 經「學資處電子通」或「我的政府一站通」還款 登記為「學資處電子通」及／或「我的政府一站通」的用戶，透過電子平台繳款。 自動轉帳 致電2150 6211 / 2150 6212索取「直接付款授權書」，並向銀行登記自動轉帳服務。 銀行自動櫃員機 使用貼有「繳費服務」或「繳費易」標誌的滙豐銀行／恒生銀行／銀通自動櫃員機繳款，並於繳款時輸入繳款單正面右上角的12位「自動櫃員機或繳費靈付款編號」。 電子支票 登入網上銀行帳戶簽發收款人為「香港特別行政區政府」的電子支票，以電子支票支付，繳款時輸入繳款單正面右上角的12位「自動櫃員機或繳費靈付款編號」。值得留意，期票將不予接納。 轉數快 透過銀行手機應用程式或電子錢包掃描繳款單上的「轉數快」二維碼還款。 網上銀行繳費服務 預先與銀行登記，透過網上銀行以信用卡繳款，其實際過數日期將被視為繳款日期。 郵寄繳款 以港幣結算的劃線支票、匯票或本票，連同繳款單的下半部分郵寄至香港深水埗郵政局信箱28000號庫務署收，緊記寫明「香港特別行政區政府」為收款人，並在背面寫上繳款單正面左下角的繳款帳戶編號。 繳費靈 透過音頻電話18033或透過繳費靈網頁直接由銀行戶口過帳繳款。 親自前往便利店繳款 攜同整份繳款單到任何7-Eleven、OK便利店、VanGO便利店及U購 select還款。學生貸款人須留意，7-Eleven只接受現金，而OK便利店、VanGO便利店和U購select則接受現金及「易辦事」。 親自前往郵政局繳款 攜同整份繳款單到在各郵政局以現金、支票、銀行本票或易辦事繳款。

政府大專生學費貸款｜延期還款

若學生貸款人因繼續修讀全日制課程、經濟困難或患重病而在償還貸款方面有實際困難，可申請延期還款。在職家庭及學生資助事務處（職學處）轄下的學生資助處（學資處）會按個別情況考慮延期還款的申請。其所有延期還款申請須以書面方式或以指定的表格提出，並連同所需證明文件於有關分期還款到期日之前遞交至學資處。

於「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」、「專上學生免入息審查貸款計劃」及「擴展的免入息審查貸款計劃」下的延期還款期內，貸款仍須計算利息。延期還款期內累計的利息會轉化為本金，成為尚欠本金的一部分，用以計算餘下每期的還款額。

值得留意，貸款人即使獲准延期償還貸款，仍須於延期還款期內繳付行政費。

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