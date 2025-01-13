流感高峰期｜公開名單訴諸公眾壓力未必有效果　鄧飛：做法如同「對付小學生」

▲ 立法會議員鄧飛指，如果要訴諸公眾壓力令學校接受，未必有效果，反而會讓學校覺得其做法如同「對付小學生」。（鄧飛FB圖片）

【流感／疫苗／學童】香港已進入流感高峰期，衞生署呼籲市民盡快接種疫苗，並公布168間「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校名單。立法會議員鄧飛在電台節目表示，當局應了解不參加接種外展計劃的原因，如有需要則提供協助。

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鄧飛指，如果要訴諸公眾壓力令學校接受，未必有效果，反而會讓學校覺得其做法如同「對付小學生」，「冇參與或者缺席就擺上網」，認為可有更好的做法，如公布參與外展計劃的學校名單，以達致鼓勵表彰的作用。

部分未確定日期的學校，原因或為參與學生不多。他建議，如當局可在更早的時間，例如每年的7月初已跟學校商量好接種疫苗的日期，讓學校盡早通知家長，了解接種意願，同時把相關計劃列入校曆表中，對學校而言，準備便會更容易。

對於安排到校接種疫苗，他認為行政上應不會太困難，學校每年都有大型活動，例如學校旅行、運動會，甚至捐血日等，行政上安排都是類似。他建議政府不同政策局或部門可以更深度合作，推動疫苗接種。

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