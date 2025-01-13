著數優惠｜一田推獨家新年福袋　海味家品低至25折

▲ 一田推獨家新年福袋，海味家品低至25折。（相片由一田提供）

日本商店會在年初推出福袋，以「盲盒」方式的優惠價出售。農曆新年將至，一田由即日起至2月2日推出《一田．迎春禮饌》，精選多款超市及百貨產品大割引，除了必備賀年禮品及海味優惠外，多款食材美酒更折上折。

▲ 南北行金蛇獻瑞鮑魚養生福袋$258。（相片由一田提供）

最值得入手是這套廚具福袋，內有7件家品，包括Fukami 26cm煎鍋、吉川18cm不鏽鋼雪平鍋、Nikken廚剪、關龍作水果刀連套、5kg米箱、日本製砂鍋6號（顔色隨機）以及美濃燒瓷器4件裝，原價$3,558，特價$888，折扣達25折，非常抵買。

另外海味亦有優惠，南北行金蛇獻瑞鮑魚養生福袋，6款食材：特級花菇+螺片禮盒合共210克、極品鮑魚（200克）、 精選蟲草花（100克）、養生花茶（7克X15包）及養生湯包（106克），兼附送限量聯乘一田湯勺一隻 ，原價$602，43折後$258。

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Hello Kitty福袋則有轉轉泡泡槍、職業主題驚喜場景及雪糕咪高峰，原價$119.8，現售$88。

喜愛露營或Chums粉絲，不妨入手露營裝備福袋，雜物掛環、三文治飛碟模、3.5吋小鐵鍋及250ml輕巧拼色杯，原價$585，67折後$388。