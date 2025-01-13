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緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨

社會

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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陳奕迅取消泰國曼谷演唱會。

【王星 / 人口販賣 / 陳奕迅】曾參演《玫瑰的故事》等多套電視劇的內地演員王星（星星），在泰國邊境湄索縣失蹤，懷疑被拐騙到緬甸，幸在1月7日獲救。此事令不少人擔心到泰國旅遊是否安全，而陳奕迅原本在下月於泰國曼谷舉行演唱會亦宣布取消。

大會發聲明表示，陳奕迅及有關方面考慮歌迷往泰國安全問題，於是經審慎決定後取消演出，並對此表歉意。網上對此決定反應兩極，有一批網民覺得大會考慮到歌迷安全，決定恰當。但也有另一批網民覺得大會反應過敏。

KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題

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緬甸詐騙園區︱電詐集團疑在陳奕迅演唱會行動

不過，內地網絡傳截圖，似電詐集團「經理」本計劃在陳奕迅於泰國開演唱會時，派人滲透在粉絲當中，更無恥地稱：「來泰國看演唱會的傻白甜很多，既有年輕漂亮的女孩兒，也有富貴多金的男人，咱們一定要把握住這個機會，多進貨，大家都過個好年」。不過，未能確定此截圖內容是否真實，但引網民討論並對詐騙案再更警剔。

網傳圖顯示，有網民聲稱自己在詐騙園區3個月，園區「經理」在開會特別提到陳奕迅在泰國曼谷的演唱會將有很多人前往觀看，當中年輕人是他們的目標。

園區「經理」強調3個重點，首先來看演唱會的年輕漂亮女孩很多，「大多數是傻白甜」，也有富裕的子，表示：「一定要把握這個機會，好好過個年。」

而第2點，就是園區「經理」計劃把「員工」扮成陳奕迅的粉絲，假裝自己是泰國留學生，然後在網上「找演唱會搭子」，稱自己可當導遊，甚至還準備好了旅遊攻略，然後把璞迷騙往園區，「經理」甚至更用獎金鼓勵「員工」做此不法勾當稱：「獎金提成絕對少不了。」

至於第3點，「經理」叫園區男性「員工」扮成出的士司機或三輪車司機等，把那些剛下機的粉絲接走。

此截圖在網上流傳後，紛紛大罵園區主事人喪盡天良。同時，雖然未能證實截圖內容真偽，但網民互相提醒外遊時要小心，切勿輕信陌生人。

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