人生勝利組︱何猷君30歲生日奚夢瑤安排無人機驚喜　花費呢個數

▲ 何猷君30歲生日大肆慶祝！

【何猷君/奚夢瑤/無人機/何鴻燊/梁安琪/富二代】已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君（Mario）昨日（12日）30歲生日，太太奚夢瑤花費巨額安排無人機為他賀壽，一家人包括妹妹何超欣、媽媽梁安琪及一對仔女在無人機的天空下合影，非常溫馨！

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人生勝利組何猷君出身大富之家，出世已贏在起跑線，讀書聰明，特別精於數學，畢業於全球排名第1大學麻省理工學院（MIT），前有份創辦的電競公司在美國掛牌上市，他成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人，事業有成家庭亦幸福。2019年與內地超模奚夢瑤結婚，婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。

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何猷君生日︱無人機表演賀壽

昨日何猷君的30歲生日，一家人為他在澳門慶祝，奚夢瑤為他準備的無人機表演，漆黑上空情深寫上：「HAPPY BIRTHDAY To Mario」，另一張是動漫《火影忍者》主角「渦卷鳴門」的背影，見猷君笑得好燦爛興奮舉起「30」手指，而蛋糕則是《海賊王》、《鬼滅之刃》的卡通公仔，另外，當晚還有《寵物小精靈》的比卡超等卡通公仔，相信都是猷君喜歡的卡通。

何猷君生日︱澳門民眾：以為是哪個富哥要求婚

無人機賀壽被澳門民眾拍下放上小紅書，有網民留言:「路環黑沙滩看到無人機表演，以為是哪個富哥要求婚，看到最後發現是奚夢瑤给何猷君的生日驚喜。」據了解，一場普通的無人機表演最少需要300架無人機，花費由數十萬至100多萬不等，視乎圖像複雜性而定。

何猷君生日︱澄清沒有完成碩士

被譽為數學天才的何猷君畢業於美國麻省理工學院（MIT），以3年時間完成4年的本科課程，其後更獲MIT金融碩士取錄，因而被封為MIT史上最年輕金融碩士。不過後來何猷君澄清：「我其實沒有完成我的研究生的，我是本科畢業。」

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