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HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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UNIQLO HEATTECH會過期！官方教睇標籤判斷幾時要更換。

【UNIQLO HEATTECH／保暖內衣】天氣寒冷，大人、小朋友都會加穿保暖內衣，以免著涼生病。不過，原來UNIQLO HEATTECH會過期？近日官方就在社交平台發文，指出保暖內衣其實有壽命，並分享2個簡單貼士，判斷何時需要更換。

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HEATTECH過期｜UNIQLO建議每3年換新

台灣UNIQLO在FacebookInstagram專頁發文，指HEATTECH經長期洗滌後，穿著越久保暖度會日漸降低，建議每3年就更換新的HEATTECH，才能感受最好的保暖度。

HEATTECH過期｜UNIQLO教睇標籤1位置

UNIQLO官方分享2招簡單貼士，辨識家中的HEATTECH何時需要換新。點擊下圖查看詳情：

點擊圖片放大
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HEATTECH過期｜正確清洗方法

UNIQLO亦在官方Intagram專頁分享正確清洗HEATTECH方法，指HEATTECH內的洗衣標籤有說明洗滌方式，可以使用手洗，或以洗衣機的弱水流清洗，但切記水溫不應超過40度，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱內衣的機能性。

HEATTECH過期｜尺寸挑選

另外，購買HEATTECH時，應選擇合適尺寸，假如尺寸過大，無法貼合身體，就會影響保暖效果。

點擊圖片放大

保暖內衣｜UNIQLO HEATTECH保暖內衣原理

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，曾邀請時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，解釋保暖內衣的原理及穿法。

他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因為運用了特殊的發熱質料製造，就算不作任何活動，人體一天都會釋放出800毫升的水蒸氣，保暖內衣的特殊纖維，就是捕捉皮膚釋放出來的水蒸氣，令水蒸氣無法動彈，然後釋放出熱能，再透過特殊纖維排出，達到保暖的效果。

保暖內衣｜UNIQLO HEATTECH錯誤穿法

不過，如果保暖內衣都有正確穿法，穿錯便無法100％發揮功效，點擊下圖瀏覽3個錯誤穿法：

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延伸閱讀：UNIQLO官方教3種頸巾綁法

保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖

大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種頸巾綁法，而其中一款就最為保暖。點擊下圖瀏覽步驟：

點擊圖片放大
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