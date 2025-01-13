HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】

▲ UNIQLO HEATTECH會過期！官方教睇標籤判斷幾時要更換。

【UNIQLO HEATTECH／保暖內衣】天氣寒冷，大人、小朋友都會加穿保暖內衣，以免著涼生病。不過，原來UNIQLO HEATTECH會過期？近日官方就在社交平台發文，指出保暖內衣其實有壽命，並分享2個簡單貼士，判斷何時需要更換。

最新影片：

HEATTECH過期｜UNIQLO建議每3年換新

台灣UNIQLO在Facebook及Instagram專頁發文，指HEATTECH經長期洗滌後，穿著越久保暖度會日漸降低，建議每3年就更換新的HEATTECH，才能感受最好的保暖度。

HEATTECH過期｜UNIQLO教睇標籤1位置

UNIQLO官方分享2招簡單貼士，辨識家中的HEATTECH何時需要換新。點擊下圖查看詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HEATTECH過期｜正確清洗方法

UNIQLO亦在官方Intagram專頁分享正確清洗HEATTECH方法，指HEATTECH內的洗衣標籤有說明洗滌方式，可以使用手洗，或以洗衣機的弱水流清洗，但切記水溫不應超過40度，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱內衣的機能性。

HEATTECH過期｜尺寸挑選

另外，購買HEATTECH時，應選擇合適尺寸，假如尺寸過大，無法貼合身體，就會影響保暖效果。

▼ 點擊圖片放大

保暖內衣｜UNIQLO HEATTECH保暖內衣原理

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》，曾邀請時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，解釋保暖內衣的原理及穿法。

他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，是因為運用了特殊的發熱質料製造，就算不作任何活動，人體一天都會釋放出800毫升的水蒸氣，保暖內衣的特殊纖維，就是捕捉皮膚釋放出來的水蒸氣，令水蒸氣無法動彈，然後釋放出熱能，再透過特殊纖維排出，達到保暖的效果。

保暖內衣｜UNIQLO HEATTECH錯誤穿法

不過，如果保暖內衣都有正確穿法，穿錯便無法100％發揮功效，點擊下圖瀏覽3個錯誤穿法：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法 冬天穿搭必學1種方式最保暖

大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種頸巾綁法，而其中一款就最為保暖。點擊下圖瀏覽步驟：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關新聞：

UNIQLO優惠｜UNIQLO一連3周新年減價優惠 $49起入手男女童裝HEATTECH/羽絨/牛仔褲

靚媽精明眼︱GU、UNIQLO啟德零售館分店今日開幕！7大優惠送特飲章魚燒速乾毛巾

HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】