洛杉磯山火｜名人豪宅被波及集體逃亡　致癌濃煙恐損數百萬人健康

▲ 洛杉磯山火持續將近一周，多位名人的豪宅被波及。

【洛杉磯山火／濃煙／致癌物】美國洛杉磯上周二（7日）發生山火，強勁的風勢令野火蔓延至周邊地區，迫使不少名人撤離，他們的房產亦付之一炬。有專家表示從煙霧中驗出致癌物，恐影響數百萬人的健康。

最新影片：

綜合外媒報道，位於洛杉磯郊區的高級社區帕利薩德（Pacific Palisades）於上周二（7日）起火，至今仍未救熄，截至周日（12日）已造成24人死亡，至少10,000多棟建築物被毀，近18萬人被安排撤離。禍不單行的是，美國國家氣象局預測，目前吹襲當地的「聖安娜風」風速將在12日晚上恢復至每小時80至112公里，並持續到周三（15日）；隨著風速增強，野火亦蔓延至伊頓（Eaton）等周邊地區。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

洛杉磯山火｜多位名人豪宅被波及

而是次山火也波及多位荷里活影星及名人的豪宅，迫使他們集體逃亡、痛失家園，亦有不少人的房產岌岌可危。以下為外媒整理的部分名人受災情況：

Paris Hilton

希爾頓集團繼承人、社交名媛兼網紅始祖Paris Hilton位於馬里布（Malibu）的度假屋在火勢蔓延後被燒毀，她在Instagram上發文寫道：

和家人坐在一起，看新聞，在電視直播中看到我們在馬里布的家被燒毀，這是任何人都不應該經歷的事情。這個家是我們建立了很多珍貴回憶的地方……我的心和祈禱與每一個受到這些火災影響的家庭同在。

她之後更新帖文，附上度假屋殘骸的片段，並表示已確認家人安全，其團隊亦正在籌劃幫助其他受害者，希望能為最有需要的人帶來有意義的改變。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Jamie Lee Curtis

奧斯卡得主Jamie Lee Curtis在Instagram上發文，表示「我的社區，甚至可能包括我的家都在燃燒。我的家人是安全的。但我有許多朋友將會失去他們的家，其他許多社區也會面臨同樣的命運。」她亦呼籲大眾分享相關信息時，務必核實其真實性，並感謝所有消防員及義工。

她之後於上周三（8日）更新貼文，感慨摯愛的社區雖然已經消失，「但我們的家安全無恙」，

還有那麼多人失去了一切。盡你所能去幫助他們吧。

Jamie Lee Curtis在翌日（9日）再次發文，宣布將與家人一同捐贈100萬美元（約港幣779萬元）來啟動一筆基金「支持我們偉大的城市和州，以及那裡生活和熱愛的偉大人民。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Leighton Meester及Adam Brody夫婦

在知名美劇《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演富家女Blair成名的Leighton Meester與丈夫Adam Brody曾斥資650萬美元（約港幣5,061萬元）購入5房6浴的豪宅，可惜房子亦被大火吞噬。Leighton日前剛陪同入圍金球獎的丈夫出席頒獎典禮，兩人目前尚未對火災作出任何回應。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Anna Faris

據外媒報道，以《校園兔女郎》（The House Bunny）、《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）等電影聞名，同時也是「星爵」Chris Pratt前妻的Anna Faris不幸在火災中失去她7年前以490萬美元（約港幣3,815萬元）購買的豪宅。

Miles Teller夫婦

電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）男星Miles Teller與太太在帕利薩德的750萬美元（約港幣5,839萬元）新居在大火中化為灰燼，僅剩下地基上的建築材料殘骸；有媒體拍到他們停放在家門前的車輛也被燒得面目全非。

Eugene Levy

曾出演經典喜劇《美國處男》（American Pie）的知名諧星Eugene Levy透過電話訪問向《洛杉磯時報》透露：「特梅斯科峽谷（Temescal Canyon）上方的濃煙看起來非常黑且濃烈，我看不到火焰，但濃煙非常暗。」其後有消息證實其住宅亦未能倖免於這場火災。

Anthony Hopkins

據外媒報道，奧斯卡影帝Anthony Hopkins位於帕利薩德的住所在大火後僅剩下一堆瓦礫。他目前尚未對這場災難發表評論，有消息指，他搬入被火災毀壞的住所之前曾在同一社區的另一處豪宅居住長達25年。

Ben Affleck

Ben Affleck最近剛與前妻Jennifer Lopez達成離婚協議，結束2年婚姻，不料卻因為突如其來的大火而被逼撤離住所，尋找離受影響地區更遠的安全地方。據報，他目前已逃往前妻Jennifer Garner的住所。

Tom Hanks及Rita Wilson夫婦

Tom Hanks的兒子Chet Hanks現居納士維（Nashville），在火災持續蔓延時，他於Instagram限時動態上寫道：「我成長的社區正被燒成灰燼。為帕利薩德社區祈禱。」據報，Tom Hanks夫婦多年前就在帕利薩德持有多處住宅，其中一處曾於去年秋天遭竊。他們目前尚未對火災發表任何聲明。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

哈利王子及梅根夫婦

據外媒報道，英國哈利王子一家在加州的住位於野火威脅範圍內，可能面臨斷電與撤離的風險。不過哈利王子與妻子梅根目前尚未接獲撤離通知，而他們目前已主動打開家門，收留無家可歸的親友。此外，他們亦在當地時間10日前往帕薩迪納會議中心（Pasadena Convention Center）探視災民，並自發性地擔任公益組織「世界中央廚房」的員工，協助分發食物與生活用品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

洛杉磯山火｜致癌濃煙恐損數百萬人健康

洛杉磯山火已持續將近一周，外媒指出，提供天氣影響數據的公司AccuWeather已將災害和經濟損失的估計提高至1350億美元至1500億美元（約港幣10,511億至11,679億元）。不過當地政府官員目前尚未公布任何損失估算數據。

洛杉磯郡警長Robert Luna曾表示：

我祈禱（罹難人數）不會再增加，但根據目前的災情……看來就像原子彈摧毀了這些地區。

根據加州南岸空氣品質管理局的數據，一大片濃煙和灰燼籠罩天空，促使南加州廣大地區的1700萬名居民收到空氣與煙塵警告。火災周邊地區的情況尤為嚴重，洛杉磯東部的空氣品質指數（AQI）已高達173，而良好的空氣品質指數應維持在50以下。

洛杉磯郡消防局助理醫療主任Puneet Gupta表示，野火煙霧可能會引發心臟病並加劇氣喘症狀，此外，燃燒的房屋還會釋放氰化物和二氧化碳等有害物質。

據《華爾街日報》報道，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院環境衛生系主任Kari Nadeau表示，目前已在野火煙霧中檢測出微塑膠、汞和鉛等有毒金屬、一氧化碳以及其他有害物質，甚至還發現了與白血病相關的苯以及與多種癌症相關的戴奧辛等化學物質。

對此Kari Nadeau就指出：

你可能身處數百哩（英里）之外，但野火煙霧仍然會對你的健康產生影響。

資料來源：美聯社、BBC News、《洛杉磯時報》、《華爾街日報》

更多相關內容：

洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海 1句遺言令母親心碎

【澳洲山火】山火煙霧漫延澳洲網球賽場 舒拉寶娃等球手狂咳及呼吸困難

【火災意外】家用MacBook Pro突然起火 美國婦人大腿3度燙傷全屋被燒毀

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5