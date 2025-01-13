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星級夫婦｜劉青雲澄清無阻止郭藹明復出　「市民劉先生」親揭愛逛街市原因

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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劉青雲接受《The Do Show 》訪問，當中提及夫婦相處之道。

【劉青雲/郭藹明/星級夫婦】劉青雲跟郭藹明可說圈中模範夫妻，二人結婚26年依然甜蜜如昔。日前鄭裕玲主理的網上節目《The Do Show 》訪問劉青雲，席間大談夫婦相處小趣事，「劉先生」更親揭愛逛街市原因。

劉青雲坦言跟郭藹明相識，令其脾性轉變，他說：「不再是單純自己一人，從前可以拍戲幾個月不致電媽媽，搬了家也不知道，現在開始要照顧一個人，跟那個人溝通、理解，她又學歷高呀。」

劉青雲接受《The Do Show》訪問。 （影片截圖）

劉青雲郭藹明｜自認喜愛獨立女性

當年郭藹明被封為「史上最高學歷港姐」，擁有美國南加州大學機械工程系學位，而劉青雲才高中畢業，青雲直言跟郭藹明的思維範疇不太相同。

他說：「因為她在外國念書，所學習的東西以及成長的地方也不同，她年紀很小就自己生活，靠自己努力取得獎學金，凡事靠自己，是一個很獨立的女性。」

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由於Do姐未跟郭藹明合作過，她問及青雲太太是一個怎樣的人，他大讚太太個性隨和，是一個值得信任的人，「她絕對不會『跣』我，完全是大家可以接受的一個人。」

青雲直言欣賞太太夠獨立，Do姐反問他性格不「大男人」嗎？他解釋：「我『大男人』架，但兩者可以並存，我認為女性不一定要結婚，亦不是結婚後要放棄所有東西，我覺得這樣不公平，我覺得你應該擁有自己的東西，我有我的，這樣才公平。不然你為我犧牲太大的話，總有一日你會說：『我是為了你』，就算她心裡無鬱結，但這麼大的恩惠，我甚至乎不能回報，他朝有日你覺得我無情無義怎算。」

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劉青雲郭藹明｜講戲經被誤會嗌交

由於青雲不時往外地拍戲，故家中事務主要由郭藹明處理，他更分享太太貼心一面，他說：「很多時候她跟我去到當地，視察完環境就交帶說『你去那裡就可以買到有機產品啦』，她喜愛打點完一切就返香港。」

說到兩人看完戲後喜歡於咖啡店討論劇情，情緒來時郭藹明忍不住爆喊，二人走在街上曾被途人誤會吵架完，青雲說：「最搞笑是有個女仔跟她說：『等埋佢啦』，我老婆就望望我。」

問到太太會否復出拍戲，青雲即說：「如果想的話，這純粹是她自己的決定，但這機會應該不大，但很多人以為我不讓太太出來拍戲，我怎會不讓她拍？最好你去拍啦，男女平等的，加上我覺得她是演到戲的人，怎麼不發揮下。」

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劉青雲郭藹明｜「劉先生」：男女要公平

夫婦倆喜歡在家玩煮飯仔，說到早年到九龍城街市買餸，巧遇記者採訪意外成為市民「劉先生」，Do姐問青雲是否識煮兩味？他即否認：「我只是跟order做嘢，在九龍城街市見得最多是發哥影的相片，我很享受去買餸，我又不覺得有甚麼問題，她（指太太）挽著餸籃去街市買餸就可以，我挽著餸籃去街市買餸就不可以？我覺得不公平，我都可以。」

席間青雲大談煎牛扒的竅門，他稱若想煮到合心水的生熟程度，解凍程度是要訣，連Do姐大讚他有「專家tone」。

（影片截圖）

此外，Do姐問及結婚多年有否引來飛來蜢，青雲即說：「沒有，真的沒有。」他更叫男士們別自作多情：「我覺得作為一個男人，別那麼容易誤會，人家不一定代表有意思，，只不過見到你跟打個招呼，或者人家喜歡看你演戲，更甚人家只是喜歡你太太，別誤會人家甚麼甚麼！」

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