西九好去處｜「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」年底故宮展出　展250件來自埃及國家博物館等7間埃及博物館藏品

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故宮文化博物館2025年將推出4個新的特別展覽和3個新專題展覽，主題涵蓋故宮博物院珍藏、世界古代文明和本館最新館藏，並在北京舉辦首個館藏巡迴展覽。

今年的重點特別展覽為11月開幕的「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」（暫名）， 為本港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽，近250件來自埃及國家博物館、盧克索博物館等7間重要埃及博物館的珍貴藏品，以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現，展現埃及法老圖坦卡門傳奇的一生，以及薩卡拉自2018年以來發現的雕像、棺槨和動物木乃伊。展覽將於11月底至2026年 8 月 底在香港故宮文化博物館舉行，為期9個月。為配合展覽，博物館將運用互動數碼科技， 為參觀者提供沉浸式體驗，讓他們深入探索古埃及文明的奧秘。

香港首個大型伊斯蘭藝術展覽「文明交織：多哈伊斯蘭藝術博物館地毯珍藏」（暫名）將於6月18日至10月6日舉行，展出約100件文物，包括伊朗、土耳其、印度的精美地毯、瓷器、金屬工藝品、古籍及玉器等。展覽的展品主要來自多哈伊斯蘭藝 術博物館，亦包括卡塔爾博物館管理局和本館的館藏文物。早於唐宋時期，伊斯蘭世界已通過 陸路和海路與中國聯繫，兩地的交流從展覽展出的地毯和各種的文物可見，如傳統的中國紋飾 圖案便經常出現在伊斯蘭藝術品中。

「莫臥兒王朝的珍寶」（暫名）展覽將於8月6日至2026年2月23日展出，展出位於印度次大陸的莫臥兒王朝「黃金時代」（約 1560–1660 年）最著名的三位君王， 即阿克巴（1556–1605 年）、賈漢吉爾（1605–1627 年）和沙賈汗（1628–1658 年）在位期 間所創造的非凡藝術成就。展覽將是香港首個全面展示莫臥兒王朝藝術的大型綜合展覽，包含約110件來自英國維多利亞與艾爾伯特博物館的珍品，絕大部分為首次在本港展出。

▲ （西九文化區提供）

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