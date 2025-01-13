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健康警號丨TVB前金牌監製曾患膀胱癌腦栓塞　健康再亮紅燈需開刀做手術

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 21 分鐘前

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梅小青曾患膀胱癌及腦栓塞，現健康再出狀況，需開刀做手術。

【金牌監製／梅小青／膀胱癌／癌症】TVB前金牌監製、現年71歲的梅小青繼早年曾患初期膀胱癌及腦血管栓塞後，近日重返娘家TVB，為《流行都市》作客時竟自爆身體再現隱憂，更因此需要「引刀成一快」。

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金牌監製梅小青及丈夫劉家豪先後於2020年及2024年宣佈退休，自此倆口便主力弄孫為樂，以及經常結伴周遊「嘆世界」。不過，日前她於TVB《流行都市》作嘉賓探討「媽媽手」都市病時，便透露自己過去因為工作關係，需要長期按掣倒帶，重複動作下，令一隻手出現了五十肩（又稱肩周炎）問題。更甚是即使已經退休，她仍然不時受此痛症困擾，最終令她決心開刀做手術。

本來唔做嘢係想享受吓人生，點知呢兩年幾一直被痛症影響，所以決定開刀做手術。

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曾患兩大病險死

事實上，梅小青過去受訪時便透露曾患上初期膀胱癌及腦血管塞栓，兩度於鬼門關徘徊，因此令她深明健康重要，更珍惜現有時間，把握與家人相處作樂時間。

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梅小青2022年接受鄭丹瑞主理的頻道「健康‧旦」訪問，指她當年由TVB過檔Now TV初期，因為去洗手間時總會感到不順暢，於是去檢查，竟發現原來膀胱有腫瘤，手術後更需每3個月從橫店返港檢查；直到重返TVB拍《宮心計2深宮計》，她因為對聲音敏感，而且說話時有口齒不清情況，於是再找醫生求醫，經腦科醫生檢查，再證有腦血管栓塞，需要接受腦部血管通波仔手術。先後2次走過鬼門關的梅小青從此明白健康重要性:

健康好重要，我們要去面對，上天給了我兩次機會，我更加要好好珍惜我的生命，去做想做的事。

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退休後嘆世界享兒孫福

梅小青與劉家豪退休後便主力享受家庭樂，不時與家人結伴外遊，她亦不時於社交平台上大曬與家人的外遊照片，一家六口樂也融融。

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