靚媽精明眼｜Uber一連十日大派15000份利是封　全港32個地點派發＋首程減$100【附地址】

▲ Uber Taxi一連十日於全港32個地點派發大派15000份利是封，內有優惠券！

【Uber優惠/Uber Taxi/派利是】一家人出門有時都會叫Uber或Uber Taxi，夠晒方便！為迎接農曆新年，Uber一連十日於全港大派15,000份利是封及Uber Taxi迎新利是，每個利是封均附有Uber Taxi迎新優惠碼月，新用戶首程最高可減100港元！記得拎返封利是！

由2025年1月11日起，Uber一連10日於全港32個地點派發15,000份利是封，每個利是封均附有Uber Taxi迎新優惠碼，新用戶乘搭首程Uber Taxi時更可減最高100港元，方便大家在農曆新年期間遊走各區！

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Uber Taxi優惠｜新春優惠首程即減$100

蛇年當然要「利是逗來」，Uber 亦趁新春佳節向新用戶大派港幣$100優惠利是！新用戶於首程Uber Taxi行程中使用優惠，即可獲首程最多港幣$100減免！

如何獲取優惠：

1. 打開Uber應用程式

2. 點選「銀包」

3. 選擇「優惠碼」

4. 輸入「HK2025CNY」

▼ 點擊圖片放大

Uber Taxi優惠｜Uber利是封派發地點：

日期 派發地點 1月11日

(六) 銅鑼灣 SOGO 中環摩天輪 旺角朗豪坊 尖沙咀The One 1月12日

(日) 荔枝角 D2 Place 荃新天地 太子聯合廣場 深水埗黃金廣場 1月13日

(一) 柴灣A出口 北角B出口 坑口站 將軍澳A出口 1月14日

(二) 鰂魚涌HSBC 天后站A出口 黃竹坑

One Island South附近 香港仔中心 1月15日

(三) 天水圍新北江商場 屯門新墟 元朗G出口 元朗朗屏站天橋出口 1月16日

(四) 石門京瑞廣場 火炭站 沙田火車站 大圍站A出口 1月17日

(五) 紅磡Benz廠 九龍灣其士商業大廈

天橋底 觀塘凱匯對出 譽港灣往airside

天橋 1月18日

(六) 銅鑼灣時代廣場

紅綠燈位 銅鑼灣希慎廣場 1月19日

(日) 葵涌廣場 荃灣千色匯

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