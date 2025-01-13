靚媽精明眼｜Uber一連十日大派15000份利是封 全港32個地點派發＋首程減$100【附地址】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【Uber優惠/Uber Taxi/派利是】一家人出門有時都會叫Uber或Uber Taxi，夠晒方便！為迎接農曆新年，Uber一連十日於全港大派15,000份利是封及Uber Taxi迎新利是，每個利是封均附有Uber Taxi迎新優惠碼月，新用戶首程最高可減100港元！記得拎返封利是！
由2025年1月11日起，Uber一連10日於全港32個地點派發15,000份利是封，每個利是封均附有Uber Taxi迎新優惠碼，新用戶乘搭首程Uber Taxi時更可減最高100港元，方便大家在農曆新年期間遊走各區！
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Uber Taxi優惠｜新春優惠首程即減$100
蛇年當然要「利是逗來」，Uber 亦趁新春佳節向新用戶大派港幣$100優惠利是！新用戶於首程Uber Taxi行程中使用優惠，即可獲首程最多港幣$100減免！
如何獲取優惠：
1. 打開Uber應用程式
2. 點選「銀包」
3. 選擇「優惠碼」
4. 輸入「HK2025CNY」
Uber Taxi優惠｜Uber利是封派發地點：
|日期
|派發地點
|1月11日
(六)
|銅鑼灣 SOGO
|中環摩天輪
|旺角朗豪坊
|尖沙咀The One
|1月12日
(日)
|荔枝角 D2 Place
|荃新天地
|太子聯合廣場
|深水埗黃金廣場
|1月13日
(一)
|柴灣A出口
|北角B出口
|坑口站
|將軍澳A出口
|1月14日
(二)
|鰂魚涌HSBC
|天后站A出口
|黃竹坑
One Island South附近
|香港仔中心
|1月15日
(三)
|天水圍新北江商場
|屯門新墟
|元朗G出口
|元朗朗屏站天橋出口
|1月16日
(四)
|石門京瑞廣場
|火炭站
|沙田火車站
|大圍站A出口
|1月17日
(五)
|紅磡Benz廠
|九龍灣其士商業大廈
天橋底
|觀塘凱匯對出
|譽港灣往airside
天橋
|1月18日
(六)
|銅鑼灣時代廣場
紅綠燈位
|銅鑼灣希慎廣場
|1月19日
(日)
|葵涌廣場
|荃灣千色匯
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