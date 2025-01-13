香港故宮｜博物館非本地旅客比例升至73%　未來將加強與旅遊中介平台合作

▲ 香港故宮文化博物館館長吳志華。（香港經濟日報記者攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，博物館在2024年錄得100萬入場人次，低於2023年的120萬，當中的非本地旅客比例錄得升幅，由2023年55%，2024年升至於73%。吳志華形容，相關旅客比例反映香港故宮與香港旅遊業發展是唇齒相依，館方亦感受到業界過去一年面對的挑戰。

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香港故宮文化博物館副館長袁貺霖指，入場非本地旅客過去以內地人為主，現時正透過旅遊中介平台合作，以較低票價推出酒店或旅遊巴等旅遊套票，目前包括中旅社、Klook及「攜程」等，未來希望與更多中介平台合作。

展望未來，吳志華說，館方將與旅遊業界更緊密合作，令香港故宮成為所有旅客「必去」的地方，館方會由去年舉辦6個展覽，今年加碼至7個展覽，希望可能增至8個，冀繼續帶來高質素的展覽。他提到其中將於年底舉行的埃及展覽，同一主題展覽現正在上海舉行，引來不少內地人搶購，但香港展品將會是上海的「精華版」，內容會有所不同，包括加入更多多媒體元素。

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