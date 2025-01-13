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咖啡益處︱美國最新研究：1時段飲咖啡可降早死風險16%　患心血管病風險降低31%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

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美國最新研究：1時段飲咖啡可降早死風險16%　患心血管病風險降低31%

【咖啡／飲咖啡時間／死亡風險／心血管病／咖啡推薦】一個時段飲咖啡可以減低死亡風險！美國有最新研究發現，咖啡的最佳飲用時間與血液中的炎症標記物有關，將有助改善心臟健康及延長壽命。

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綜合外媒報道，新奧爾良杜蘭大學（Tulane University）研究人員分析了美國1999至2018年期間「國家健康與營養調查」中逾4萬名年滿18歲成年人的飲食及健康數據；該項研究於今年1月8日發表在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）上。

早上飲咖啡有助降死亡風險16%

研究發現，咖啡的「最佳飲用時間」是早上，比起在當天晚些時候飲咖啡，早死率會更低。研究團隊比較「只在早晨飲用」和「整天飲用」咖啡的差異，將飲用咖啡時間分為早上（凌晨4時至上午11時59分）、下午（中午12時至下午4時59分）、晚上（下午5時至翌日凌晨3時59分）。

結果發現，相較於不飲咖啡的人，只在早上飲咖啡的人早死風險降低16%、因心血管疾病死亡的風險更降低31%。而整天不分時段都飲咖啡的人，未顯示風險有降低或增加，與不飲咖啡的人無異。

與血液中炎症標記物有關

研究員指出，早上飲咖啡之所以養生效果比其他時間更顯著，原因是血液中的某些炎症標誌物，有自己的「生物時鐘」，通常會在早上達到最高水平，因此僅在早上飲咖啡，可能比分散於早、中、晚上飲用，更具抗炎作用。

此外，研究還發現，對於早上飲咖啡的人而言，飲用的咖啡種類或飲用量都不影響結果：

只要在早上飲，無論每天飲少於1杯或多於3杯，降低早死風險都勝過在其他時間飲用。

但其實有不少專家早已提出，在下午或晚上飲咖啡可能會干擾生理時鐘及褪黑激素等荷爾蒙水平，影響健康。研究團隊强調，該項研究雖已考慮多種混雜因素，但仍可能存在一些無法完全排除的因素，例如無法排除早上飲咖啡可能只是一種「整體健康生活方式」的標記，例如這類人可能更願意運動，或較少食用加工食品。

同場加映：適量飲咖啡益處

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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不過，咖啡因不宜過量攝取。李醫生建議，喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

同場加映：消委會7款5星咖啡產品

本港消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

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