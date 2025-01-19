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碰瓷黨｜上水碰瓷黨衝出馬路搏命撲倒　車主緊急轉彎躲避：錢大過命

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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上水碰瓷黨衝出馬路搏命撲倒，車主緊急轉彎躲避：錢大過命。

【碰瓷 / 清曉路 / 上水】碰瓷黨總是令人防不慎防。近日，有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，指其駕車行駛於上水清曉路，遇見1白衣男子突然衝出馬路撲倒在地，他及時轉彎避開，卻未能成功。

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碰瓷黨｜男子衝出馬路倒地碰瓷

影片時長僅9秒，當時樓主正駕車途經上水清曉路，車速不算慢，馬路兩側皆停有車輛，相信途人站在2車之間難以被發現。

此時，突然有1白衣男子一邊注視樓主車輛，一邊從行人路快跑衝出馬路，並順勢撲倒在樓主車前的地上，樓主立刻向右轉彎避險，惟車速較快且與男子距離較近，車輛左側微微抬起，還是從男子身上碾軋過去，「中冇中啊？中咗」。

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此事引起網民熱議，紛紛批評男子不珍惜生命，「好搏命喎」、「錢大過命」、「對生命尊嚴唔珍惜」、「算不算干擾汽車？」、「開得咁快都想碰瓷，真係搵命搏」、「司機反應都算快，但就中咗」。

碰瓷黨｜碰瓷或被控多項罪名

香港目前未有針對「碰瓷」的法例，但若有影片作證，證明涉案者可以造成交通意外，可指控其「不小心過馬路」；若令車輛損壞，可加控「刑事毀壞」；若涉案者向車主索要錢財，可控其「欺詐」或「勒索」。

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