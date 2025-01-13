鼻病毒｜港大：抗病毒藥對治療鼻病毒成效一般　成功研類器官模型為研製疫苗舖路

▲ 港大微生物學系研究團隊。(梁偉榮攝)

人類鼻病毒是感冒主要病原體，其中C型可致較嚴重疾病，惟過往未能於實驗室複製，以製研苗及特效藥。港大聯同海外教授花7年時間，研發「人類呼吸道類器官模型」，成功於體外模擬病毒感染過程，港大稱屬研發疫苗第一步。

研究團隊於人體樣本中分離病毒，並於人體鼻粘膜、氣道以及肺泡類器中繁殖，繁殖病毒可以用於抗體、疫苗，培植病毒成功率高達95%以上。

微生物學系教授周婕表示，測試下近乎百分百培植病毒成功率，並發現類器官中鼻粘膜較氣道感染敏感性更高，無需任何干預下進行連續傳代培養。她續指，鼻病毒比新冠及流感較常見，現時藥物均是支持性，有需要研發疫苗。

微生物學系系主任杜啟泓，外界雖然認為鼻病毒之威力不強，但臨床上發現部分病人控制得很差，引致嚴重哮喘、慢性阻塞性肺病、甚至心臟衰竭等，當中因鼻病毒入住ICU的個案當中，4成是因其他病毒引致。他指，現時抗病毒藥物壓抑病毒的效果並非太理想，只能殺滅一半病毒。

杜啟泓表示，病毒引致發炎反應對人體影響較大，日後會測試將病毒放回人體內作下一步測試，而研發疫苗長遠過程，料需約十年時間。

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記者：陳展棋