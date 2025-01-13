第三間醫學院｜浸大：就申請新醫學院成立專家諮詢委員會    陸志聰、郭寶賢等醫學界人士出任

浸大表示，繼較早前為提交新醫學院建議書成立籌備委員會後，今天公布成立專家諮詢委員會，指由兼任籌備委員會成員的諾貝爾獎得主邁克爾·霍頓爵士，及多名本地及海外專家組成。

專家諮詢委員會的成員包括老人科專科醫生及香港大學名譽臨床教授陳漢威、香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢、醫管局前行政總監陸志聰、浸大中醫醫院有限公司董事局主席王桂壎、以及中山大學孫逸仙紀念醫院院長宋爾衛等人。

浸大新醫學院籌備委員會聯席主席霍文遜表示，多位專家的參與是浸大籌備新醫學院申請的關鍵一步。他們的智慧將引領我們開發全面且創新的醫學教育。除了之前提及與中山大學附屬第一醫院（中山一院）的合作，會於稍後公布其他相關合作機構的資訊。熱切期待此等戰略合作將為大灣區、國家以至全球帶來非常正面的影響。

浸大早前公布，由李心平、霍文遜、陳智思、黎青龍及肖海鵬等人，成立籌備委員會，期望專家諮詢委員會的專業知識和支持將在塑造未來醫學教育上發揮關鍵作用。

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