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前特首辦｜證實前特首辦公室將搬往舊入境事務大樓　林鄭：歡迎安排、能省卻租金開支

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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前任行政長官辦公室今日回覆傳媒查詢證實，前特首林鄭月娥辦公室，將遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓23樓。（資料圖片）

由於中區堅尼地道的前任特首辦公室空間不足，上任特首林鄭月娥卸任後租用金鐘太古廣場一個單位做辦公室，惟因其開支過高惹社會關注。前任特首辦公室證實，林鄭辦公室將遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓23樓。

料早於今年5月太古廣場租約到期遷入

前任特首辦公室今日回覆TOPick查詢證實，前特首林鄭月娥辦公室，將遷往屬政府物業的灣仔入境事務大樓23樓。林鄭月娥指，歡迎相關安排，令她既可以繼續前任行政長官工作，又能省卻租金開支，並將在入境事務大樓辦公室完成必須裝修後遷入，預計會早於太古廣場租約於今年5月到期的日子。

入境事務大樓的辦公室可使用不少於3年

灣仔入境事務大樓有34年歷史，去年6月，新的入境處總部已遷往將軍澳。林鄭在2017年宣布，拆除入境事務大樓和附近兩棟政府大樓，把它們重新開發為會議、酒店和商業設施。現時，灣仔入境事務大樓正在進行裝修。港府曾表示，現有的灣仔入境事務大樓，預計將持續運作至2026年。不過，前任行政長官辦公室表示，據了解，入境事務大樓的辦公室可使用不少於3年。

本港現時有4位前特首，其中董建華、曾蔭權和梁振英三人的前行政長官辦公室，坐落於一級歷史建築物、位於中環半山堅尼地道28號的舊英童學校。惟上任特首林鄭月娥卸任後，該處所便出現「人滿之患」，令政府要另行租用金鐘太古廣場一個單位，用作林鄭的辦公室。惟林鄭辦公室在2023-24年度開支約917萬元，當中租金佔567萬，引起外界質疑，該辦公室租約將於今年中屆滿。

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