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飛機恐懼症｜搭飛機忌喝4款飲品 專家：恐越飲越焦慮【附國泰教6招緩解飛行焦慮】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【飛機恐懼症／飲品／焦慮】新年長假期將至，不少人已經有外遊計劃。外國有專家指出，患有飛機恐懼症的人士不宜在機上飲用4款飲品，不但會加劇焦慮症狀，嚴重甚至會導致身體不適。國泰航空亦建議6招緩解焦慮，克服恐懼開心出遊。

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飛機恐懼症｜4款飲品忌飲

據英國《每日快報》報道，飛機恐懼症（Aerophobia）常發生在17歲至34歲，而其他年齡人士也可能發生。不少人上機後會小酌1、2杯，放鬆心情來開啟一段旅程。一般人小酌幾杯無傷大雅，但對於乘搭飛機會感到莫名緊張的人士，最好不要碰以下4款熱門機艙飲料：

  • 酒精
  • 香檳
  • 能量飲料
  • 咖啡

威士忌大師賽的雞尾酒專家Daniel Ulfman提醒，酒精有可能會加劇飛機恐懼症症狀。他解釋，酒精是一種抑制劑，會削弱人的自制能力，有機會導致患者行為失去理智。故此，患有飛機恐懼症的人士不建議喝紅酒或香檳。紅酒含高量單寧（tannin）與組織胺（histamines），容易引起頭痛與過敏反應。而香檳的釀造過程，把糖、酵母、葡萄酒混合裝瓶發酵幾星期，當中氣泡多，碳酸化程度偏高，容易引起腹脹、腸胃不適、焦慮。

飲用含高濃度咖啡因的能量飲料或咖啡會讓心率加速，航程中反而難以平靜放鬆。咖啡因會導致心率加快、流汗、發抖，這對於焦慮、恐懼毫無益處。Daniel Ulfman建議，恐患有飛機恐懼症的乘客最好選擇不含咖啡因的茶飲或檸檬水，亦可改喝蔓越莓汁代替紅酒。

飛機恐懼症｜專家教6招緩解飛行焦慮

國泰航空網站亦有提出建議，為有飛行焦慮的乘客緩解緊張感。臨床心理學家陳穎昭博士指出，飛行焦慮可在乘搭飛機之前數天、數星期，甚至數個月前出現。輕微焦慮可以從言語間說服和安慰自己。但嚴重焦慮有可能出現身體不適，如呼吸急促、心悸、肌肉緊繃、頭痛、甚至噁心等。她建議，焦慮人士可以在登機前和飛行途中，亦可利用一些實際方式為自己減壓：

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1. 戒咖啡因：咖啡因可能令人坐立不安、心神不寧或心跳加速

建議：改以洋甘菊茶飲，達到寧神作用

2. 準備充足

建議：準備一個「健康工具包」：列出在機上感到焦慮時要做的事，並帶同一些能幫助舒壓的物品

3. 保持舒適

建議：可自行帶備眼罩 、頸枕 或旅行毯 

4. 隔絕噪音

建議：戴上降噪耳機 ，聆聽放鬆的音樂或Podcast節目，能幫助創造一個屬於自己的寧靜環境

5. 補充水分

建議：每小時喝一杯水

6. 結伴同行

建議：與朋友或伴侶結伴出遊

飛機恐懼症｜醫生拆解5類飛機恐懼症

台灣身心醫學科醫生林宏川亦曾在《博仁醫訊》衛教資料中指出，「搭飛機恐懼症」患者通常登機後會出現緊張、流汗、心跳加速、坐立不安、無法安坐在座位上等。他們會覺得很恐懼，如坐針氈，亦無法久待在機艙內。上述症狀可長達2小時、4小時、甚至10多個小時。他歸納上述症狀為5類恐懼症：

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1. 機艙幽閉空間恐懼症：來自於客艙座位的狹窄和壓迫感，平日易對狹小幽閉空間敏感的人，易有恐慌症發作。

2. 高度恐懼症：本身有畏高症人士

3. 起降恐懼症：飛機升降導致人體平衡感轉變

4. 墜機恐懼症：聽聞太多墜機的空難事故，令人先入為主地感到害怕

5. 亂流恐懼症：飛機遇上氣流突然晃動令人驚慌，是旅客常見的一種恐懼症

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