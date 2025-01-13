寫滿愛愛滿瀉︱哭泣如同情緒止痛劑眼淚不必心裏流　黃永樹校長：愁雲總會有風吹散

▲ 陳校長表示淚水是有益，不必抑制自己的情緒。

【保良局黃永樹小學】自問我們也經歷過愛哭的日子。忘記了吧？出生的時候，大概還未學會其他表達的語言，我們都會用哭聲說話。肚子餓了、身體不適了，情緒低落了……都有意識地用自然的煽情的哭腔，跟全世界的人溝通。

哲學家盧梭告訴我們，人類最初的語言是哭聲，是自然的表達。曾經，我們會透透過哭聲，以身體的痛苦為訊號，用眼淚贏得同情心，換得櫥窗陳列的玩偶。有些「哭泣的專家」，甚至可以把涕淚收放自如，由眼泛淚光，到呼天搶地，乃至聲嘶力竭，到呼吸困難的狀態，真情流露得既可以瞬間號啕大哭，亦可頃刻間淡淡然無語凝噎，誘騙父母提供食物、玩物和關顧。

我們成長後，哭的不再是為了物質的慾望，而是因為情感所然。少年十五二十時，那些不識愁滋味，為賦新詞強說愁的日子，我們會情深款款地愁眉不展，淚眼凝眶。後來又會因為錯失黃金機會，抱頭痛哭，泣不成聲。總之，我們會為求不得的苦事而流淚，不再單純是為了一件玩具，還會因為是一次求愛失戀，一次比賽敗陣，一次升職不遂……可是，有些人因為一句「男兒有淚不輕彈」，直把情緒抑壓在心頭大石之下。當我們把情感掩飾，對人歡笑背人愁，實際有何益處？哭泣從不是弱者的代名詞，它反而是一種「天生的釋放器」，是一種自然且健康的情緒表達方式。情感的淚水擁有神奇的功效，它含有助消除壓力的賀爾蒙，使人減輕心理的痛苦，猶如情緒的止痛劑，為我們平衡情緒，進行內心的自我安撫，改善心情。

原來淚水有益，會哭才是一件幸福的事。

記得作家杏林子有一篇《一顆珍珠》的小品文，透過記述小小的蚌兒因為一粒沙子嵌進肉中，痛得它昏天黑地。然而，她告訴我們只要擁抱痛苦和忍耐辛酸，那一粒醜陋的沙礫最後會變成美麗的珍珠。下一次，當你到了傷心處，眼淚不必在心裏流。星空之下永遠有路，淚水有益，流過淚的眼睛更明亮，滴過血的心靈更堅強！人在成長的旅途，總有灑淚的時候。那不過是眼睛下了一場雨。正如杏林子的話：「眼淚化作歡笑，痛苦的代價成就了榮耀的光彩。」日子，不論是驟雨一刻，抑或是暴雨連連，頭上的那片愁雲，總會有風吹散掉。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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