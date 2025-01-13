  • 17°C
香港時間：2025113日 (一) 18:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專欄︱農曆新年團拜孩子必學　佛教林炳炎校長分享中式餐桌禮儀5部曲

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

學定許校長分享的中式餐桌禮儀5招，就唔會失禮人喇！

【校長專欄/佛教林炳炎紀念學校】農曆年快到, 不少家庭選擇在中式酒樓飲茶團拜。香港的飲茶文化深受廣東飲茶傳統的影響，並在這個多元文化的城市中發展出獨特的風格。每到週末或假日，許多家庭會選擇到酒樓享用早茶，這不僅是品味美食的機會，更是家人和朋友聚會、交流感情的時刻。香港的飲茶文化以其豐富的點心選擇、美味的茶品以及熱鬧的用餐氛圍而聞名。從蝦餃、燒賣到蛋撻、叉燒包，各式各樣的精緻點心讓人垂涎欲滴。而茶的種類，從傳統的龍井、普洱到現代的花茶，為這種文化增添了更多的層次感。

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

農曆新年︱中餐禮儀5大注意位

在這樣的文化背景下，孩子在中式酒樓用時需要學習一些基本的餐桌禮儀和禮貌，以便更好地融入這種社交場合。以下是幾個重要的禮儀。

1. 入座前的準備

當家人進入酒樓時，孩子應該學等待大人的指引，這是一種對長輩的尊重。在選擇座位時，通常應讓年長者或尊貴的客人先入座，孩子則可以在旁協助，這樣不僅能增進家庭感情，也讓他們學會了尊重他人。

2. 用餐前的禮儀

在酒樓入座後，孩子應該保持安靜，等待長輩開始用餐。用餐前，家長可以教導孩子如何正確使用筷子的方式，並注意用餐時的衛生。

3. 用餐時的禮儀

用餐時，孩子應該遵循使用公筷的原則，這是中式餐桌禮儀中非常重要的一環。使用公筷可以避免交叉感染，保持食物的衛生。在家人之間傳遞食物時，孩子應該主動使用公筷，並使用公筷夾取食物，這樣不僅能表達對家人健康的關心，也讓他們學會尊重他人的用餐習慣。

此外，孩子在用餐時需要保持良好的坐姿，雙手放在桌面上，避免將肘部撐在桌上。良好的姿勢看起來更加得體，還能顯示對其他用餐者的尊重。當孩子需要請求傳遞菜品或飲料時，應該輕聲說「請」，並用雙手接過，這不僅是表達禮貌的方式，也能讓他們學會分享與合作的重要性。

在享用點心時，孩子應學會適量取食，避免一次拿取過多的食物。如想要的菜品在桌子另一側時，孩子應該主動詢問長輩是否需要幫忙傳遞，而不是直接伸手去拿，這樣能展現對他人的關心和尊重。

4. 與他人的互動

用餐期間，與家人和朋友的互動也很重要。當分享食物時，孩子應該先詢問對方是否想要，然後再進行傳遞。這樣的舉動不僅能增進親情，也能讓孩子懂得分享和體諒他人的重要性。

如果在酒樓中遇到長輩，孩子應該主動打招呼，並在用餐過程中關心他們的需求，例如詢問他們是否需要更多的茶水或點心。這些行為不僅能增進家庭間的親密感，也能讓孩子學會尊重和關心他人的情感。

5. 用餐結束後的禮儀

離開時，孩子應該學會整理自己的餐具，保持桌面的整潔，有助於培養他們的責任感和對公共環境的尊重。

農曆新年︱飲茶嚐美食傳溫情

在香港的飲茶文化中，中式酒樓的用餐不僅是為了享受美食，更是傳遞文化與情感的過程。透過學習餐桌禮儀，孩子既能展現出良好的修養，還能在日常生活中培養出對他人和社會的尊重與關懷。家長不妨在過程中引導孩子，讓他們在享受美食的同時，也能感受到傳統文化的深厚底蘊，從而更好地融入社會。
 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 許定國 佛教林炳炎紀念學校校長

相關文章

育兒之道｜教出3名高材生子女秘訣　日本學霸媽媽：有3句話父母絕不能說
14:23 2024/09/20
育兒之道｜教出3名高材生子女秘訣　日本學霸媽媽：有3句話父母絕不能說
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
10:50 2024/09/23
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
育兒資訊｜家中小孩子「唔聽話」？ 可能是因先天「高敏感」　專家揭「高敏感兒童」常見4大特質
20:48 2024/09/24
育兒資訊｜家中小孩子「唔聽話」？ 可能是因先天「高敏感」　專家揭「高敏感兒童」常見4大特質
育兒資訊｜小朋友經常「獨家村」隨時影響語言發展　簡單9招輕鬆踏出社交第一步
15:23 2024/09/26
育兒資訊｜小朋友經常「獨家村」隨時影響語言發展　簡單9招輕鬆踏出社交第一步
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
19:54 2024/10/15
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】
13:34 2025/01/09
農曆新年2025｜直擊深圳Costco精選12大必買賀年禮盒食品　呢樣性價比高唔買就走寶？【附必買清單】

你可能感興趣

育兒之道｜教出3名高材生子女秘訣　日本學霸媽媽：有3句話父母絕不能說
14:23 2024/09/20
育兒之道｜教出3名高材生子女秘訣　日本學霸媽媽：有3句話父母絕不能說
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
10:50 2024/09/23
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
育兒資訊｜家中小孩子「唔聽話」？ 可能是因先天「高敏感」　專家揭「高敏感兒童」常見4大特質
20:48 2024/09/24
育兒資訊｜家中小孩子「唔聽話」？ 可能是因先天「高敏感」　專家揭「高敏感兒童」常見4大特質
農曆新年 爸媽心聲 家庭教育 小學 正能量 中小學教育 校長專欄 酒樓 佛教 點心

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
急症室最長等候時間（01月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間16:05）
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕