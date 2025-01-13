校長專欄︱農曆新年團拜孩子必學　佛教林炳炎校長分享中式餐桌禮儀5部曲

▲ 學定許校長分享的中式餐桌禮儀5招，就唔會失禮人喇！

【校長專欄/佛教林炳炎紀念學校】農曆年快到, 不少家庭選擇在中式酒樓飲茶團拜。香港的飲茶文化深受廣東飲茶傳統的影響，並在這個多元文化的城市中發展出獨特的風格。每到週末或假日，許多家庭會選擇到酒樓享用早茶，這不僅是品味美食的機會，更是家人和朋友聚會、交流感情的時刻。香港的飲茶文化以其豐富的點心選擇、美味的茶品以及熱鬧的用餐氛圍而聞名。從蝦餃、燒賣到蛋撻、叉燒包，各式各樣的精緻點心讓人垂涎欲滴。而茶的種類，從傳統的龍井、普洱到現代的花茶，為這種文化增添了更多的層次感。

農曆新年︱中餐禮儀5大注意位

在這樣的文化背景下，孩子在中式酒樓用時需要學習一些基本的餐桌禮儀和禮貌，以便更好地融入這種社交場合。以下是幾個重要的禮儀。

1. 入座前的準備

當家人進入酒樓時，孩子應該學等待大人的指引，這是一種對長輩的尊重。在選擇座位時，通常應讓年長者或尊貴的客人先入座，孩子則可以在旁協助，這樣不僅能增進家庭感情，也讓他們學會了尊重他人。

2. 用餐前的禮儀

在酒樓入座後，孩子應該保持安靜，等待長輩開始用餐。用餐前，家長可以教導孩子如何正確使用筷子的方式，並注意用餐時的衛生。

3. 用餐時的禮儀

用餐時，孩子應該遵循使用公筷的原則，這是中式餐桌禮儀中非常重要的一環。使用公筷可以避免交叉感染，保持食物的衛生。在家人之間傳遞食物時，孩子應該主動使用公筷，並使用公筷夾取食物，這樣不僅能表達對家人健康的關心，也讓他們學會尊重他人的用餐習慣。

此外，孩子在用餐時需要保持良好的坐姿，雙手放在桌面上，避免將肘部撐在桌上。良好的姿勢看起來更加得體，還能顯示對其他用餐者的尊重。當孩子需要請求傳遞菜品或飲料時，應該輕聲說「請」，並用雙手接過，這不僅是表達禮貌的方式，也能讓他們學會分享與合作的重要性。

在享用點心時，孩子應學會適量取食，避免一次拿取過多的食物。如想要的菜品在桌子另一側時，孩子應該主動詢問長輩是否需要幫忙傳遞，而不是直接伸手去拿，這樣能展現對他人的關心和尊重。

4. 與他人的互動

用餐期間，與家人和朋友的互動也很重要。當分享食物時，孩子應該先詢問對方是否想要，然後再進行傳遞。這樣的舉動不僅能增進親情，也能讓孩子懂得分享和體諒他人的重要性。

如果在酒樓中遇到長輩，孩子應該主動打招呼，並在用餐過程中關心他們的需求，例如詢問他們是否需要更多的茶水或點心。這些行為不僅能增進家庭間的親密感，也能讓孩子學會尊重和關心他人的情感。

5. 用餐結束後的禮儀

離開時，孩子應該學會整理自己的餐具，保持桌面的整潔，有助於培養他們的責任感和對公共環境的尊重。

農曆新年︱飲茶嚐美食傳溫情

在香港的飲茶文化中，中式酒樓的用餐不僅是為了享受美食，更是傳遞文化與情感的過程。透過學習餐桌禮儀，孩子既能展現出良好的修養，還能在日常生活中培養出對他人和社會的尊重與關懷。家長不妨在過程中引導孩子，讓他們在享受美食的同時，也能感受到傳統文化的深厚底蘊，從而更好地融入社會。



🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】