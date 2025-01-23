蛇年運程2025︱十二生肖健康運勢解析：4個生肖多災星恐疾病纏身　命理師傅教化解貼士趨吉避凶

▲ 十二生肖健康運勢解析：4個生肖多災星恐疾病纏身 命理師傅教化解貼士趨吉避凶

【新年運程／十二生肖／健康運勢／2025蛇年／風水命理】2025年十二生肖健康運勢解析！風水命理師羅比師傅接受TOPick訪問，向大家拜年，同時提醒十二生肖在今年需要注意的健康問題，多加防範！

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4生肖多災星恐疾病纏身

羅比師傅表示，2025年有4個生肖要特別留意身體健康問題，尤其一些隱疾出現、外出時小心路況，避免參與高風險活動。

十二生肖健康運勢及化解貼士：

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1. 生肖牛

年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患。

同時犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範。不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷。

2. 生肖龍：

「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。

特別是農曆正月、四月及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要成日去醫院探病，如果工作需要最好身邊帶護身符。

3. 生肖蛇：

今年犯「血刃」煞，身體容易受傷，盡量少參與危險性的活動，慎防引起血光之災，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

加上值太歲，體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

4. 生肖雞：

今年身體狀況相當一般，小病小痛繁仍，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。

「五鬼」入宮，需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治爲宜，切勿拖延，需要提高警惕，忌至陰廟。

風水化解貼士趨吉避凶

師傅教大家如何在風水學上化解健康問題。首先可從玄空飛星五黃二黑入手：

每年的三煞位要注意，今年的三煞位在東邊，如家裡準備裝修，盡量避免在東邊動土，因動土對健康有影響。另外今年的五黃位位於東北面的方位，可以放置六帝錢或銅葫蘆，幫助化病氣。

另外，二黑位位於中宮，但家中的中宮位置不是客廳中心就是走廊，難避免在該範圍活動。不過沒關係，師傅教大家可以放灰白色地毯化病氣；亦建議在地毯底放置六帝錢：

記得要平均平坦地安放。將一串銅錢拆開平放地毯下，可以幫助減輕病氣。

▲ 風水命理師羅比師傅。

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