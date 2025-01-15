長者優惠計劃｜長者優惠計劃五大最新詳情一覽　用電/煤氣/爐具/通訊折扣優惠

▲ 長者優惠計劃五大最新詳情一覽，用電、煤氣、爐具、通訊折扣優惠。

【長者優惠計劃 / 社聯】香港社會服務聯會相機統籌5間公司為長者提供優惠計劃，包括電費、煤氣費、石油氣費、電話費及爐具維修等，助獨居、2人或以上同住的長者安心生活。即睇申請資格、方法及所需文件詳情。

綜援2025｜綜援計劃申請最新懶人包 一文睇清申請資格/援助金額/申請方式

長者優惠計劃｜香港電燈「長者電費優惠計劃」

優惠詳情：

每月最初200度電費4折優惠；

豁免電費按金；

豁免最低收費。

申請資格：

為香港電燈有限公司註冊住宅客戶；

年齡60或以上；

獨居或與合乎資格長者同住；

目前領取或有資格領取綜援人士；

未超過資產限額或入息上限。

▲ 資產限額或入息上限。（社聯圖片）

（每一位合資格的長者客戶只可在同一時間內享有一個賬戶的電費優惠）

所需證明文件：

身份證明文件；

經濟證明文件，領取綜援證明、銀行存摺/月結單；

居住證明，屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、單 位電費單 ；

按金收據正本 (如適用)。

申請結果通知：

一般情況之下，香港電燈有限公司在收到申請表格後14個工作天內，會以書面通知長者有關申請結果，並會將副本送交審核中心參考。

申請詳情：長者電費優惠計劃

▲ 香港社會服務聯會相機統籌5間公司為長者提供優惠計劃，包括電費、煤氣費、石油氣費、電話費及爐具維修等。（資料圖片）

長者優惠計劃｜中華電力「長者電費優惠計劃」

優惠詳情：

每2個月最高400度限額之半價電費優惠；

電費按金全免；

無須繳付最低基本收費。

申請資格：

為中華電力註冊住宅客戶；

年齡60歲或以上；

獨居或與合乎資格的長者同住；

目前領取或有資格領取綜援人士；

未超過資產限額或入息上限。

▲ 資產限額或入息上限。（社聯圖片）

所需證明文件（包括申請人及同住人）：

身份證明文件；

經濟證明文件，領取綜援證明、銀行存摺/月結單；

居住證明，住户證/屋證(公屋住戶證明)、業主簽署證明；

按金收據正本 ，(以便退還按金予申請人)。

申請結果通知：

中華電力在收到申請表格後14個工作天內，若成功個案，會以書面通知長者或在下一期賬單左上方顯示（長者電費優惠）；未成功個案可致電審核中心，而審核中心須聯絡長者有關申請結果。

申請詳情：長者電費優惠計劃

長者優惠計劃｜香港中華煤氣「煤氣長者優惠計劃」

優惠詳情：

每月首500兆焦耳(約10.4度)煤氣用量半價優惠；

豁免煤氣用戶按金；

豁免煤氣保養月費；

豁免每月基本收費；

免費爐具維修服務（只限由煤氣公司代理之爐具）；

優先維修服務；

每年免費煤氣爐具和喉管安全檢查。

申請資格:

香港中華煤氣有限公司登記用戶;

年齡六十歲或以上;

獨居或與合乎資格的長者同住;

必需合乎資格或正領取綜合社會保障援助；

未超過資產限額或入息上限。

▲ 資產限額或入息上限。（社聯圖片）

（煤氣公司將會就申請人的特殊情況作個別考慮）

所需證明文件（包括申請人及同住人）：

身份證明文件；

經濟證明文件，領取綜援證明(正領取綜援；者)、銀行存摺/月結單(有資格領取綜援者)；

居住證明，租約、屋證(公屋住戶證明)、業主證明信。

申請結果通知：

一般情況之下，煤氣公司在收到申請表格後14個工作天內，會以書面通知審核中心有關申請結果。

申請詳情：煤氣長者優惠計劃

▲ 香港社會服務聯會相機統籌5間公司為長者提供優惠計劃，包括電費、煤氣費、石油氣費、電話費及爐具維修等。（資料圖片）

長者優惠計劃｜香港電訊「長者愛心線」

優惠詳情：

豁免申請人電話線路安裝費；

豁免電話費；

國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他服務則不包括在內。

申請資格：

香港居民；

年齡為六十歲或以上；

單獨居住或兩位長者同住；

沒有領取綜合社會保障援助金；

無工作，無入息，經濟有困難；

獨居長者資產上限為7萬，2位長者同住為10萬元。

所需證明文件(包括申請人及同住者)：

身份證明文件；

經濟證明文件，銀行存摺/月結單；

居住證明，屋證(公屋住戶證明)、業主證明信。

申請結果通知：

一般情況之下，香港電訊在接獲審核中心申請後14個工作天內，會以書面通知審核中心有關申請是否獲批核事宜，而審核中心須聯絡長者有關結果。

申請詳情：長者愛心線

長者優惠計劃｜蜆殼中央石油氣長者優惠計劃

優惠詳情：

豁免維修保養月費；

豁免每月最低收費；

免費爐具維修服務(不包括零件費用) ；

進行定期安全檢查。

申請資格：

為蜆殼中央石油氣註冊住宅客戶；

年齡60歲或以上；

獨居或與同等資格長者同住；

目前領取或有資格領取綜合社會保障援助；

未超過資產限額或入息上限。

▲ 資產限額或入息上限。（社聯圖片）

所需證明文件：

身份證明文件；

經濟證明文件，如領取綜援證明、銀行存摺/月結單等；

居住證明，如屋證(公屋住戶證明)、業主證明信等；

以申請人名義的蜆殼中央石油氣繳費單。

申請結果通知：

一般情況之下，香港蜆殼有限公司或特爾高能源有限公司在接獲審核中心的審核通知書14個工作天內，將會以書面通知長者有關申請結果。

申請詳情：蜆殼中央石油氣長者優惠計劃

長者優惠計劃｜申請方法

長者如有意申請任何一項或幾項「長者優惠計劃」，均可前往任何一間審核中心，填妥申請表格，出示有關證明文件，核實資料無誤後，審核中心便會將申請表格提交至提供優惠之有關機構審批。

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