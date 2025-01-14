家長津貼｜幼兒中心家長津貼增至$1000　申請資格/方法/發放方式懶人包

▲ 幼兒中心家長津貼增至$1000 ，一文睇清申請資格/申請方法/發放方式。

【幼兒中心家長津貼 / 家長津貼 / 幼兒中心 / 社會福利署】早在政府發表的《施政報告2023》，已提及政府為響應支援輔助生育及支援在職家庭育兒，將「幼兒中心家長津貼」由最初的每月最多600元提高至1,000元。

該計劃適用於所有受政府資助的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心，並現正在接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒的家長，經所屬全日制資助幼兒中心提交 ｢幼兒中心家長津貼｣ 申請，並無需入息審查。

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家長津貼｜申請資格

合資格對象為現正接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒的家長。家長可經所屬全日制資助幼兒中心提交「幼兒中心家長津貼」申請，無需入息審查。

家長津貼｜不適用條件

來自低入息家庭的幼兒若正接受全日制託管服務，可直接向在職家庭及學生資助事務處學生資助處申請「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」以獲得部分或全數的服務費用減免；

正在領取綜援計劃下的照顧兒童津貼，幼兒中心月費已全數由綜援支付。

家長津貼｜申請方法及發放方式

如欲申請「家長津貼」，申請人需填妥夾附的同意書，並經幼兒中心交回社署辦事處。

可供申請｢家長津貼｣的資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心 >>按此查看<<



▲ 可供申請｢家長津貼｣的幼兒中心名單 。

▲ 可供申請｢家長津貼｣的幼兒中心名單 。

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▲ 可供申請｢家長津貼｣的幼兒中心名單 。

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▲ 可供申請｢家長津貼｣的幼兒中心名單 。

家長津貼｜發放方式

社會福利署會將「家長津貼」金額直接發放到子女入讀的幼兒中心，直至幼兒離開全日制資助幼兒中心為止。

若幼兒中途轉至另一所幼兒中心入讀，「家長津貼」亦會隨子女轉至向新的服務中心發放。惟若幼兒在同一個月內先後入託不同幼兒中心，該月的「家長津貼」將只會發放到第一間幼兒中心。

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