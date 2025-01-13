啟德醫院｜啟德醫院地盤塌棚架　11人受傷

▲ 啟德醫院地盤塌棚架

【啟德醫院 / 地盤 / 棚架倒塌】啟德一個醫院地盤發生棚架倒塌意外，11名工人受傷。據了解，警方及消防下午3時59分接報指，承昌道新急症醫院地盤一幢15層高大廈，有一幅約60米乘20米棚架倒塌，共11名工人受傷，涉及7男4女。

人員到場後，有10人在地面安全位置等待救援，另有一名傷者被困距離地面3米的倒塌棚架內，消防將其救出，並用吊床將其運至安全地方，消防仍在場搜救，檢查有否其他傷者。

11人傷者分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院治理，其中兩人傷勢較嚴重，1名女工人半昏迷送聯合醫院。

醫管局表示，意外發生於新急症醫院地盤其中一棟大樓，工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司，當時正進行幕牆後期工程。局方表示，非常關注意外，已敦促工程承建商嚴肅跟進，盡快採取一切必要措施，確保地盤安全

醫管局駐地盤人員在意外發生後隨即向工程承建商了解及跟進事件，已要求工程承建商徹查事件成因，並盡快向醫管局提交報告，避免再發生類似意外。有關地盤會暫時停止棚架工作的工序，醫管局會保留追究工程承建商責任的權利。



局方亦稱，意外中的傷者受僱於地盤工程承建商，已被送往公立醫院治療，醫管局向所有傷者致以慰問，會為傷者提供適切的治療。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

啟德醫院｜工業傷亡權益會關注事件

工業傷亡權益會指，對事故極度關注，多名職員分別趕抵現場及兩間醫院了解及探訪，正嘗試接觸受傷工人，以提供協助；提到這是繼去年2月啟德承富里另一地盤塌大型棚架後，一年內再有同類事故發生，反映竹棚架的工作安全仍然有待改善，促政府及業界從速檢討相關工序的指引，並徹查事故成因及公開調查報告，如發現有人違反安全規例，必須檢控。

香港建造業總工會指，對此嚴重工業意外深表遺憾，已即時派員到意外現場及醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助，強烈要求勞工處對此宗工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告，亦促勞工處認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港執業安全師學會就防止竹棚倒塌提4項建議，包括倡政府修例引入建築設計管理，規定設計者在設計外牆時必須預留位置，以便安裝棚架連牆器；除非獲得授權，否則任何人都不應該拆除或者干擾棚架的連牆器；而當棚架經過任何改動，需由合資格人士檢查合格，方可繼續下一步工作；另促安排合資格人士，最少每14天檢查一次棚架的安全。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】