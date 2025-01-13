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突發｜啟德一醫院地盤塌棚架　11人受傷

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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涉事地盤。

啟德一個醫院地盤發生棚架倒塌意外，初步有11名工人受傷。警方今日（13日）下午4時02分接報指，承昌道一個醫院地盤一幅100米乘20米的棚架塌下，多名工人隨棚架墮下，部分工人被困棚架內。傷者分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院治理，其中2人傷勢較嚴重，1名女工人半昏迷送聯合醫院。

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香港建造業總工會指，對此嚴重工業意外深表遺憾，已即時派員到意外現場及醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助，強烈要求勞工處對此宗工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告，亦促勞工處認真汲取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。

香港執業安全師學會就防止竹棚倒塌提4項建議，包括倡政府修例引入建築設計管理，規定設計者在設計外牆時必須預留位置，以便安裝棚架連牆器；除非獲得授權，否則任何人都不應該拆除或者干擾棚架的連牆器；而當棚架經過任何改動，需由合資格人士檢查合格，方可繼續下一步工作；另促安排合資格人士，最少每14天檢查一次棚架的安全。

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