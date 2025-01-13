調解｜向146名粵港澳大灣區調解員頒發證書　林定國：推動成為國際商事糾紛解決優選地

▲ 律政司今日舉行香港粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮。(林定國fb圖片)

律政司向146名粵港澳大灣區調解員頒發證書。律政司司長林定國指，規則的銜接互鑑，正如橋樑連接着三地，打造規則銜接的制度高地，推動大灣區成為國際商事糾紛解決的優選地。

律政司今日舉行香港粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮，調解員名冊是由香港律政司、廣東省司法廳及澳門行政法務司各自經過本地評審及粵港澳大灣區調解工作委員會考慮，由粵港澳大灣區法律部門聯席會議最終審議確定。林定國指，三地在聯席會議上兼顧各自的調解制度特點，將「制度之異」轉化為「制度之利」，通過並發布了一系列的統一規則，包括大灣區調解員的資歷評審標準、專業操守最佳準則及跨境爭議調解示範規則。他說，

在談到大灣區的基礎建設時，我們自然而然會想到港珠澳大橋，但無形的法治基礎建設，如大灣區調解平台，亦是構建大灣區重要的一環。

張國鈞：去年前海法院成功調解涉款以千萬元計商事糾紛 為香港調解服務「省靚招牌」

律政司司長副司長張國鈞表示，近年，內地都十分肯定和推崇香港的商業調解，不但加強兩地的互鑑交流，內地法院更於去年引入香港調解員為案件進行調解。他說，

令人可喜的是，我們香港調解員很快就交出成績來。在去年，前海法院的一宗涉款以千萬元計的商事糾紛案件中成功調解，為香港的調解服務「省靚招牌」。

金融糾紛調解中心行政總裁顧家珍是其中一位獲頒資格的香港調解員。她表示，香港是三地之中唯一行使普通法的司法管轄區，香港調解員熟知國際準則，可發揮優勢靈活應用規範。

粵港澳三地法律部門於上月30日網上發布粵港澳大灣區調解員名冊，有146名來自香港、廣東和澳門的調解員。

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