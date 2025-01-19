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歌手媽媽｜曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認老公富裕：我不是少奶奶

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！

【曹敏寶/中年好聲音】38歲曹敏寶（Abo）於2011年以歌手身份出道，並於2018年跟科學家林潤生結婚，婚後專心相夫教子減少幕前演出，至2022年參加《中年好聲音》才知名度大增；Abo自言一直沒有擱置音樂夢，只是過去的日子想陪伴家人多一點，又否認做少奶奶：「老公唔係非常富裕！」更為1原因送子女讀英基，並著重他們健康多於學術！

曹敏寶已是兩孩之母（陳慧安攝）

歌手媽媽曹敏寶｜相隔8年再出新歌延續未完的故事

Abo婚後育有1子1女，分別是5歲兒子Darius和3歲女兒Damie，除了母親身份外，最近她還重拾歌手身份，去年11月推出新歌《未結束的故事》，這也是她時隔8年後的新作品，問到是否為了家庭才擱置音樂夢這麼久？她表示：「其實都很大部分是，不過沒有說是擱置音樂夢，因為一路都是說時機，實不相瞞一個藝人在一個音樂旅程上會有高低，我覺得在適當的時候做適當的事，可能那段時間我會想沉澱自己多一點，去陪家人多一點。」

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歌手媽媽曹敏寶｜否認做少奶奶：老公唔係非常富裕

不過，外間普遍認為她「息影」期間是做少奶奶，而且大可以繼續做下去，疑惑她為何要復出唱歌？Abo對此笑說：「嗱！少奶奶這個名稱是誰給我？其實怎樣界定少奶奶？我說真的，大家可能誤會了我是非常富裕，其實真的不是，都是要工作，都是要努力去為子女、家人去籌備將來。」

曹敏寶時隔8年自組工作室推出新歌《未結束的故事》（陳慧安攝）

她坦言很喜歡小朋友，尤其是自己的子女，但不是一個喜歡坐在家中照顧小朋友的媽媽，而是很喜歡人生可以有新篇章、新夢想、新目標可以達成，希望能挑戰自己，並打趣表示：「如果我老公真的如此富裕，我就可以考慮一下只是做少奶奶，但又真的不是，希望大家不要誤會。」

對於家住獨立屋，一家人生活環境優越，她也有作出解釋：「獨立屋是村屋，因為老公是元朗原居民，大家最緊要身體健康，開心。」她又感激老公無條件支持她：「其實他都喜歡冒險，雖然他外表敦厚，內心很愛玩，潛水、品酒、周圍學習，試過自己到南非野外紮營，他啟發到我其實世界好大，可以去試多些東西，更加認識到自己，或者學更多東西教導子女。」

歌手媽媽曹敏寶｜子女學術問題交給教授老公

Abo坦言在事業上曾遇樽頸位，但她真的很喜歡唱歌，連兒子也有問她：「為什麼你不再唱歌？」她聽到之後哭了出來，令她明白如果喜歡一樣東西，就要去實行，因此決定重新出發，延續未結束的故事。

大仔英基幼稚園畢業（IG圖片）

至於是否嚴格媽媽？Abo自言在學術上對子女一點也不嚴格：「因為自己作為媽媽也不是很叻，當然要交給叻的爸爸，他是教授，所以我就放心點，如果要數學或其他學術方面叻就交給爸爸。」又自爆出席大仔家長日，連老師也叫她要嚴厲一點：「例如在學習普通話上，我兒子是有點落後，因為我平日習慣跟他說英文，就沒有很嚴厲去安排跟他溝通的語言，如果學校覺得三語重要的話，其實我自己也應該要規劃得好少少。」

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歌手媽媽曹敏寶｜安排子女讀英基

Abo還特意為一對仔女報讀「一條龍」的英基屬下國際學校，她笑言有此安排全因為不想煩到自己：「第一當然是不會煩到自己，哈哈，是真的，因為只要沒什麼差池或做得很差，其實都會是一條龍（直升）。」她直言很怕那些一到小朋友升學轉校，就表現得很瘋癲的家長：「我很怕這樣子，我覺得人生是否要這樣過呢？如果我可以提供一個好的學校環境給他，亦是符合子女性格的，何不一條龍呢？」

Abo與科學家老公婚後育有1子1女，分別是5歲兒子和3歲女兒Damie（IG圖片）

歌手媽媽曹敏寶｜緊張仔女健康和安全問題

雖然對子女學業採相對放寬態度，但涉及健康和安全問題，她就會異常緊張，她自言是個沒安全感的媽媽：「我是很擔心他們的健康，我在他們的衛生上，例如外出後回家，一定要洗手，不要碰臉！還有吃東西方面、營養方面，我在這方面比較緊張點。」

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她亦十分害怕子女玩危險的遊戲，並不時「恐嚇」子女：「這方面我就快要用恐嚇來形容對待子女，讓他們懂得害怕，例如商場的圍欄，他們想擒高，我會崩潰，我真的會跟仔女說：『你是否想一輩子見不到媽媽？』一次機會也不可犯錯，因為一次就可以再見，會到地獄的！」

場地：Mini Hotel

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