醫美惹禍｜內地充斥「假肉毒針」半年逾200宗多人命危　爆成本￥1.5賣上千元

▲ 內地充斥「假肉毒針」，半年逾200宗多人命危，爆成本￥1.5賣上千元。

【肉毒桿菌／醫美／中毒】肉毒桿菌被廣泛使用於醫美。央視爆出，内地肉毒桿菌中毒患者激增，全部為女性，且多人送院時已經命危。報道指，這些來路不明的假肉毒桿菌成本僅1.5元（人民幣，下同），但市售竟過千元。

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醫美惹禍｜肉毒桿菌中毒患者激增

據央視新聞報道，近日，北京、江蘇、河北等地多家醫院接收的肉毒桿菌中毒患者明顯增多，浙江一家醫院的神經內科已經接受了6例肉毒素中毒患者。其中一位35歲女性患者，在注射肉毒素後僅3、5天，便出現了視力模糊、吞咽困難、飲水嗆咳等症狀，最終因呼吸衰竭被緊急送入ICU進行搶救。經過氣管插管、呼吸機支持等治療後，轉危為安。

2024年4月，家住廣州的李女士因為注射了兩針瘦肩針，確診肉毒素中毒進了ICU，險些付出生命代價。

北京解放軍總醫院第五醫學中心化學損傷中毒救治科主治醫生王春燕表示，每天門診會診的，幾乎都有肉毒中毒的患者，現在住院的便有8、9名。她指，2024年收治的肉毒中毒患者已經統計超過200例，而過去每年只有幾十例。這些患者全部都是女性，年齡介乎20多歲至60歲不等，部份患者中毒症狀嚴重，送來時已經危及生命。

嚴重中毒的話，會累積到呼吸肌，導致呼吸肌麻痹無力，呼吸困難，是需要緊急做氣管插管，上呼吸機的。

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醫美惹禍｜肉毒桿菌中毒8大症狀

南京鼓樓醫院醫生徐曄表示，肉毒素實際上就是肉毒桿菌在生長繁殖的過程中，產生的一種細菌性的毒素。實際上最早是用來矯正眼睛，比如斜視、斜頸等，後來就被開發成了瘦臉針、瘦肩針，用在肌肉阻斷、美容方面等。

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專家介紹，肉毒素中毒的症狀，主要表現為顱神經支配受到影響的一些症狀，比如頭暈眼花乏力、頸項無力，然後視物模糊、覆視等。嚴重的話可能會出現吞咽困難、飲水嗆咳、失聲等等，更嚴重的甚至會出現呼吸衰竭，危及生命。

醫美惹禍｜充斥假冒肉毒桿菌針

不少患者表示，自己是被送院後才知注射的「去皺針」、「瘦臉針」原來是肉毒桿菌。她們指，是經朋友、美容機構或網上接觸到相關美容針，並常常以「胜肽」、「膠原肽」等名字代替肉毒桿菌。而這些美容機構注射的肉毒桿菌產品價格從幾百元到幾千元一針不等，通常以包年或是套裝的形式捆綁銷售給女性消費者。

來自南京的王女士經微商在網上花8000元買入10瓶肉毒桿菌，並按商家指示調配生理食鹽水後，自行注射入臉部。但其後出現噁心、頭暈才停止使用，隨後向商家要求退貨，「結果發現自己被拉黑了」，於是報警。

醫美惹禍｜成本僅￥1.5售價上千元

警方調查後發現，商家的貨源是位於山東淄博的一間生技公司，該公司採購含肉毒桿菌的原液，將其與凝膠、甘露醇、水等混合，分裝到7毫升的小玻璃瓶中，再凍乾，就成了肉毒桿菌凍乾粉針劑成品，每支成本僅1.5元，出廠價20元，主要通過微信對外銷售。涉事公司一名代理商表示，僅僅他一家，採購的假冒肉毒素凍乾粉針劑，就銷往20多個省份，涉案金額約380萬元。

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警方表示，從外包裝來看，正常的、正規的產品含有外包裝，含有產品的使用說明書，但是裸瓶的肉毒素針劑只有瓶子本身。此外，正規產品需要貼有標簽進行塑封，而裸瓶肉毒素針劑只有一個7毫升左右的西林瓶，里面灌注了一些未知、不明的粉末。

據了解，正規廠家生產的每支肉毒桿菌出廠價大約800到1000元人民幣，市場零售價近2000元。這些裸瓶肉毒桿菌，每支出廠價僅20元，最終賣給消費者價格都在千元左右。警方指，正常的肉毒素要通過正規的藥品經營模式銷售，而假冒的產品銷售網絡則非常隱蔽，基本上是通過不見面、非接觸式，通過網絡、物流等方式進行銷售。

肉毒中毒｜肉毒中毒5大類

衞生署指，注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。據衞生署資料顯示，肉毒中毒主要可分為5大類：

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食源性肉毒中毒： 由進食被肉毒桿菌毒素污染之食物所引致。食源性肉毒桿菌中毒的常見來源包括包裝、醃製或發酵不當的食物。

由進食被肉毒桿菌毒素污染之食物所引致。食源性肉毒桿菌中毒的常見來源包括包裝、醃製或發酵不當的食物。 嬰兒肉毒中毒： 由於嬰兒經受污染的泥土或食物攝入了肉毒桿菌孢子，孢子在腸道中發芽並釋放毒素所致。這種情況一般不會發生在成年人和6個月以上的兒童中，因為在成長過程中腸道內會產生天然防禦能力以阻止細菌的發芽和生長。雖然嬰兒肉毒中毒有不同感染的可能途徑，但一些案例與曾進食被孢子污染的蜂蜜有關。

由於嬰兒經受污染的泥土或食物攝入了肉毒桿菌孢子，孢子在腸道中發芽並釋放毒素所致。這種情況一般不會發生在成年人和6個月以上的兒童中，因為在成長過程中腸道內會產生天然防禦能力以阻止細菌的發芽和生長。雖然嬰兒肉毒中毒有不同感染的可能途徑，但一些案例與曾進食被孢子污染的蜂蜜有關。 創傷性肉毒中毒： 由於孢子進入開放性傷口並產生毒素所致，一般較為罕見。創傷性肉毒中毒多與濫用注射性藥物及創傷有關。

由於孢子進入開放性傷口並產生毒素所致，一般較為罕見。創傷性肉毒中毒多與濫用注射性藥物及創傷有關。 醫源性肉毒中毒： 因醫學或美容原因而注射了過多的肉毒桿菌毒素所引致。

因醫學或美容原因而注射了過多的肉毒桿菌毒素所引致。 其他類型：包括吸入性肉毒中毒（如生物恐怖襲擊）、水源性肉毒中毒及感染來源不明的肉毒中毒。這些種類的肉毒中毒非常罕見。

肉毒中毒早期症狀包括明顯疲累、虛弱乏力，隨後出現視力模糊、吞嚥困難和言語不清。當中，醫源性肉毒中毒由於注射肉毒桿菌毒素會使相關肌肉無力，而毒素亦有可能擴散至注射部位以外的範圍，故病人可能會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至吞嚥、說話或呼吸困難等問題。醫源性肉毒中毒的症狀可在注射後數小時至數星期出現。

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