電影評論學會大獎2024︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影 劉青雲五度奪獎談善言首封影后
撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
最後更新： 26 分鐘前
【香港電影評論學會 / 劉青雲 / 談善言】香港電影評論學會於2025年1月12日選出第三十一屆「香港電影評論學會大獎」的五個獎項及十部推薦電影。今屆經歷了9小時激烈討論及三輪投票。
香港電影評論學會每年均透過討論配合投票的形式，選出過去一年公映電影的各個獎項及推薦電影。
2024年曾在香港戲院作首輪公開售票放映，並於一星期內上映不少於5場，符合候選標準的香港電影共46部。最後環繞討論的佳作，主要不離12至15部。
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香港電影評論學會大獎︱談善言以一票之差贏鍾雪瑩
五項大獎均爭持激烈。「最佳電影」一項，五部入圍電影各有支持者，經過再三討論及投票，最終由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》與翁子光執導的《爸爸》對決，前者以些微票數險勝，先拔頭籌奪得大獎。
翁子光則憑《爸爸》擊敗《看我今天怎麼說》的黃修平、《十方之地》的黃肇邦等對手，奪得「最佳導演」殊榮。編劇獎項方面，由《臨時劫案》脫穎而出，擊敗《我談的那場戀愛》和《從今以後》等強勁對手，奪得今屆「最佳編劇」獎。
「最佳男演員」的討論相當熾熱，結果《爸爸》主角劉青雲以一票之差，力壓《看我今天怎麼說》的游學修，奪得影帝殊榮，亦是他繼《高度戒備》、《絕世好Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲3》之後，第五度獲得此獎項。
「最佳女演員」的討論同樣熾熱，最終由《虎毒不》的談善言與《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩對決，談善言亦是以一票之差，力壓不久前獲得金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。
得獎名單如下：
最佳電影：《九龍城寨之圍城》
最佳導演：翁子光（《爸爸》）
最佳編劇：陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（《臨時劫案》）
最佳男演員：劉青雲（《爸爸》）
最佳女演員：談善言（《虎毒不》）
推薦電影十部：
《臨時劫案》
《十方之地》
《香港四徑大步走》
《看我今天怎麼說》
《從今以後》
《我談的那場戀愛》
《爸爸》
《冬未來》
《破．地獄》
《得寵先生》
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