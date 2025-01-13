遊韓注意丨韓國流感大爆發肺炎死亡案例激增　殯儀館火葬場一位難求

【韓國流感／肺炎／殯儀館／火葬場】遊韓注意！南韓受流感及肺炎夾擊，據統計，除了流感疑似感染人數創8年新高，因肺炎而死亡的案例亦急劇上升，令當地殯儀館與火葬場出現「一位難求」的情況。

最新影片：

根據「韓聯社」引述韓國疾病管理廳資料，自2024年12月下旬開始，韓國300間流感監測醫療機構中，每千名求診患者中，便有73.9人出現流感疑似症狀，創下8年來的最高紀錄，懷疑因此帶動相關肺炎的死亡病例。由於死亡人數急升，因此致當地的殯儀及火葬兩業界出現「一位難求」情況。

報導稱，韓國忠清北道清州市市內唯一一處火葬場從2024年12月底開始便突然出現3天內爐期全滿的情形，截至本月14日都已預約客滿，15日也已有16組預約火葬。除了火葬場外，靈堂及殯儀館服務亦出現「供不應求」現象，令死者家人被迫延長葬禮日期,，從傳統的「三日葬」改為「四日葬」。

清州醫院殯儀館表示，由於火葬場預約太過困難，所以臨時葬禮有時一天會有多達3組的情況，他們補充道，如果木蓮公園已無空位，家屬會選擇額外付費，將遺體送往鄰近的世宗市銀河水公園火葬場，但目前那裡也已經沒有空位。忠北大學醫院的殯儀館表示，今年因肺炎死亡的遺體數量比以往增加了很多，目前情況已接近新冠疫情巔峰時期的情形。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外據《YTN》報導，1月首週南韓全國門診患者，每1000人當中就有99.8人是類流感症狀，比4週前增加了13.7倍。當中青少年和兒童佔多數。

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

預防流感｜外遊免疫3大自保法

去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

預防流感｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生指出，若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相關文章:

遊日注意｜日本流感個案按周暴增1倍 總感染人數已逾71萬 專家料下月確診達高峰【附醫生拆解流感高危人士】

日本流感｜日本流感爆發一周逾21萬人確診 3大旅遊區達警報級別 醫生：外遊港人未回港已發病【附5大預防貼士】

英國流感｜英國流感大爆發 急症壓力爆煲需等91小時多家醫院進入「嚴重事態」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5