北上租屋｜港漂女搬上深圳福田住大屋3房1廳　租金竟同香港蝸居一樣$XXXX

▲ 港漂女搬上深圳福田3房1廳 ，租金竟同香港蝸居一樣 $XXXX。

【蝸居/劏房/港漂/跨境】香港寸金尺土，蝸居困境完全顛覆你的想象！為了生活舒適，近日有港漂女棄租香港劏房，轉而在深圳福田區租住3房1廳露台房，租金竟與香港劏房相同，網民︰「明智之選」。

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北上租屋｜香港居住生活充滿壓迫感

香港地狹人稠，收入遠趕不上租金漲幅。很多居民面對的居住困境已經超出想像，因此狹小劏房成為了不少人的選擇，但這樣的生活環境卻讓人感到壓迫，在面對罕貴租金和狹小居住空間的情況下，跨境生活提供了新的解決方案。最近港漂女在小紅書上以「HK用香港棺材房租金換深圳三室一廳大平層」為題，分享了一些租屋喜悅。

樓主原本在香港以月租7000多元，租住75呎蝸居差不多3年，這樣狹小的空間讓她感到憂鬱，陽光無法照進單位，生活品質大打折扣。

北上租屋｜寧願選擇跨境生活

為了改善生活，她曾在深圳北站附近租用小單位作為「周末」度假屋。其後她發現同時租住兩個單位的開支相當龐大，且頻繁跨境的生活讓她感到缺乏家的感覺。最終，她下定決心將兩邊的細單位「二合一」，以相同的租金在深圳福田區租住一個3房1廳的單位。

為了方便跨境上班，樓主選擇了位於深圳福民的單位，距離3個跨境口岸僅一個地鐵站的距離。經過議價，她成功以7500元的月租租下了一個帶露台的3房1廳單位。告別了狹小的劏房後，她發現每間房都能享受到陽光，還能騰出一間房作為衣帽間，滿足了她對大露台的期待。

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北上租屋｜為生活而奮鬥

帖文一出引起網民關注，網民對她的決定表示理解並大讚「明智之舉」、「你是真努力」、「人活著就是要讓自己快樂，舒適」。亦有網民為事主感到高興，表示「我懂你，天天沒有陽光的日子，很抑鬱，而且住慣了香港的小房子，將擁有自己的衣帽間和能運動的空間的時候，真的很激動和興奮」。面對高昂的房租，選擇在深圳生活著實是一個理智的決定，雖然單位距離地鐵站口只有100米，但她每天花費1.5小時跨境返工，但卻獲得了更為舒適的居住環境。

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