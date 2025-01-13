減鈉點心｜研究指點心鈉含量減一至兩成味道上不會有明顯差異　食安中心籲業界研減鈉配方

▲ 食安中心公布消費者對減鈉改良配方點心的接受程度研究結果。（左）食安中心高級醫生（風險評估）岑健昌、（右）食安中心首席醫生（風險評估及傳達）周楚耀。（彭大偉攝）

食環署食物安全中心公布有關消費者對減鈉的改良配方點心接受程度的研究結果，結果反映點心的鈉含量減少10至20%，味道上不會有明顯差異。食安中心認為降低點心的鈉含量對業界而言屬可行，未來會向業界介紹研究結果，冀此為基準商討減鈉配方。

食安中心高級醫生岑健昌指，世界衞生組織建議，成年人每日的鹽攝取量應少於5克，惟根據衞生署發布的2020-22年度人口健康調查報告，15至84歲的香港人平均每日攝取8.4克鹽，市民有需要減少鹽攝取量。

中心去年3至4月進行「三角測試」，招募72名15歲或以上的市民試食標準和減鈉配方，即減幅約為10至20%的蝦肉燒賣和豉汁蒸排骨樣本，評估兩者的味道是否存在可察覺的分別。72名參與者當中，只有15人和13人分別正確識別出蝦肉燒賣和豉汁蒸排骨的不同樣本，較標準的32人少，反映標準點心和減鈉配方點心在味道上沒有可察覺的分別。

食物安全中心首席醫生周楚耀表示，中心曾在2022年進行的點心鈉含量研究，發現個別點心種類的鈉含量偏高，故建議業界人士改良製作過程和轉變配料，降低點心的鈉含量。他續指，當時有業界人士擔心消費者未必會接受味道較淡的改良配方產品，冀是次研究結果可讓業界知道即使減少點心內的鈉含量，亦不會對味道造成明顯差異，期望此為基準與業界商討更多減鈉配方。

食安中心建議，市民可要求食肆把食物與醬料分開送上，先嘗試食物的味道才蘸醬料；及保持均衡和多元化的飲食，逐漸減少食用偏鹹的食物，慢慢適應較清淡的口味。

中心又建議業界改良食物配方，降低食物中的鈉含量，如選用鈉含量較低的配料！使用天然配料調味和醃製食物，及以獨立容器盛載醬料，讓消費者按其口味添加於食物。

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