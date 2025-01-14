移民星洲｜前港姐李雪瑩移居新加坡成兩孩之母　6歲大女升呢「小學雞」靚媽好緊張

▲ 已移居新加坡的2010年港姐李雪瑩（Crystal）分享為人母感受。

【香港小姐/李雪瑩/移民新加坡】2010年港姐李雪瑩（Crystal）跟圈外老公結婚8年，婚後移居新加坡的她育有兩名女兒，轉眼間大女Lilia已經6歲多，早前已經踏入小學生涯，這位靚媽更變為緊張大師，日前於IG發文分享感受。

李雪瑩表示本月份女兒Lilia開始上小學，除了跟女兒談論此事，他們也應學校要求，跟女兒預習如何面對一些事情，包括自我介紹和交朋友。她坦言比女兒更為緊張：「對於上小學，我比她更著急。在即將到來的幾星期里，我既興奮又擔心。身為一個母親，無論孩子多大，我都會擔心他們，養兒一百歲長憂九十九。」

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前港姐移民｜女兒比想像中適應力強

李雪瑩續稱無論發生什麼事情，他跟丈夫永遠是女兒的啦啦隊長和避風港：「你是我們的寶貝女兒，這一點永遠不會改變。自信地擁抱學校生活，展開翅膀，讓女兒茁壯成長，媽媽爸爸永遠都會做你最強的後盾，我們永遠愛你 Lilia。」

幸而女兒比想像李雪瑩中更有韌性、能力和適應能力，女兒跟她說交了一個新朋友，更學曉了三項課堂規則。

▲ 李雪瑩（Crystal）已為兩孩之母。（取自instagram）

前港姐移民｜李雪瑩擔心囡囡不懂上廁所

女兒開學前，李雪瑩難免有點焦慮：「由擔心你不懂得告訴老師需要上廁所，到你在偌大的新校園裡迷路，再到你太害羞而不敢結交新朋友，但是你已經證明我錯了。」

最後希望女兒繼續享受小學生，她寫道：「難免會遇到挑戰、障礙、小問題，還有事情進展不那麼順利的時候，但爸爸媽媽會陪著你走每一步，我們會一起一一克服它們。」

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前港姐移民｜淡出娛圈專心湊女

現年37歲的李雪瑩畢業於英國倫敦大學學院（University College London）外語系，精通法文、德文及意大利文，2010年選完港姐後加入無綫，之後主持明珠台節目《港生活．港享受》，李雪瑩參演劇集不多，當中2012年首度拍攝劇集《怒火街頭2》，當年更擊敗鍾嘉欣及苟芸慧等，於藝人人氣榜排第一位。

其後獲力捧的她參演《衝上雲霄II》、《On Call 36小時II》等劇集，及至2014年以進修為由跟無綫解約，淡出娛圈的李雪瑩專注湊女，從其IG所見不時同遊列國，舉家赴韓國、日本和曼谷等地旅遊。

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