打撃濫用公屋︱房屋局擬修例將濫用公屋刑事化　最高監禁一年及罰款50萬

▲ 房屋局擬修例將濫用公屋刑事化。

【舉報濫用公屋獎 / 打撃濫用公屋獎 / 房屋署】「舉報濫用公屋獎」明日（15日）實施，房屋署今（14日）公布打擊濫用公屋詳細措施，嚴重濫用個案一經定罪，最高可判處罰款50萬元及入獄1年。當局將於2月咨詢立法會房屋事務委員會，並爭取在4月內提交立法會審議，目標明年實施。

房屋署提交的文件顯示，上兩個年度合共收回5,000個被濫用，以及違反租約或房屋政策的公屋單位。房委會明日實施的「舉報濫用公屋獎」，實名舉報人的資料如最終成功助政府收回公屋，可收到最多3,000元獎金。

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打撃濫用公屋︱最高罰款50萬元及入獄1年

房署資助房屋小組委員會今日開會，就修訂《房屋條例》討論。房委會建議，將嚴重濫用公屋刑事化，最高罰款50萬元及入獄1年。如租戶以金錢利益分租公屋單位或授予許可讓他人居住於公屋單位，或租戶家庭不居於有關單位並將其用於商業用途，定為嚴重濫用公屋罪行。

消息人士指，目前有關情況只受租約規管，期望修例能增加阻嚇性；惟公屋是照顧基層市民，部分家庭有複雜性，相信目前並非有很多濫用情況，大部分市民奉公守法，修例只為打擊收受利益、進行商業活動等嚴重行為，並非以收回單位為出發點，不設KPI（關鍵積效指標），亦「冇話要捉幾多人」。

修例亦建議擴大執法權限，讓房屋署職員上門調查時可查身份證。現時的《條例》下，房委會職員獲授權可驅逐侵入者及為執行職務而進入和視察屋邨內任何土地，惟未賦權房委會獲授權人員在執行職務時，可要求可疑人提供個人詳細資料，如香港身份證等。

房委會建議獲授權人員在有合理理由相信某人已經違反、正在違反《條例》時，可檢查「嫌疑人」的個人身份；若在無合理辯解下拒絕提供資料即屬違法，可處罰款1萬元及監禁6個月。

至於有租客長期在內地，政府建議延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控期限，認為6個月檢控期限未必足夠。

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