飲食攻略｜食香蕉可抗衰老？　哈佛教授分享2大抗老飲食法：咁食可以抗氧化！

▲ 哈佛大學醫學院客席教授分享2大抗老飲食法，有效預防癌症及防腦退化。

【抗衰老／預防老化／香蕉／地中海飲食法】現代人的預期壽命越來越長，活到100歲已不足為奇，甚至有專家認為人類在未來有可能活到180歲。有哈佛教授就分享2種飲食法，有助預防老化及生病，達到抗老的效果。

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日本節目《ひるおび》早前請來專研抗老化醫學及睡眠醫學的哈佛大學醫學院客席教授根來秀行分享，他指出，哈佛大學目前正致力研究健康長壽，其中更有專家提出「人可以活到150歲，甚至180歲」的論點。

對此他就表示，雖然這並非官方數字，也不是短時間內能夠實現的目標，但若將生病視為人體老化的原因，那麼通過將老化的病理因子排除，就能夠達到預防及治療老化的效果。根來秀行續指，人體由60兆個細胞組成，一旦細胞受損，便會老化，而細胞老化的原因主要為以下3種因素：

炎症：與感冒、瘀傷等傷害有關

糖化：與高血糖有關

氧化：與不規律的生活習慣、年齡增長等有關

抗衰老｜2大抗衰老飲食法

根來秀行表示，當細胞老化時，呼吸、代謝等生理機能都會隨之下降，與此同時身體應對運動、疾病等刺激的適應能力亦會受損。他就分享以下2大抗衰老對策，透過調整飲食的方式，達到預防身體抗老及生病的效果。

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1. 進食半生熟香蕉

香蕉含有抗性澱粉，能夠增加腸道益菌，有整腸作用；最近的研究表明，腸道環境改善有助預防老化，而抗性澱粉因為較難被消化，所以能通過胃和小腸到達直腸，成為益生菌的食物。此外，香蕉亦有美肌和改善壓力的功效，這些都與腸道有關。

那麼，如何吃香蕉最為有效？根來秀行就指出，與全熟香蕉相比，果柄仍是綠色的香蕉抗性澱粉含量高1.25倍，因此食用半生熟香蕉效果更佳。除了直接吃之外，也可以將香蕉打成果昔飲用，但要留意香蕉卡路里較高，建議每天吃1至2條便已足夠。

2. 地中海飲食法

地中海飲食法是世界知名的抗衰老飲食法之一，是源自西班牙、意大利、希臘等地中海沿岸國家的傳統飲食，其特點包括多吃蔬菜和水果、多使用橄欖油、多使用豆類和堅果，以及吃飯時喝適量的葡萄酒。根據哈佛大學的研究，採取地中海飲食法有助延長壽命，亦能夠降低心血管疾病、癌症、柏金遜症及阿茲海默症的發病和死亡風險，而且還有預防肥胖的效果。

根來秀行解釋，地中海飲食的食法亦有其「食物金字塔」可以參考，具體如下：

每月進食數次：牛肉、豬肉，以及糖果糕點等甜食

每周進食數次：雞肉、蛋、芝士、乳酪

每周進食至少2次：魚及海鮮

每日每餐都需進食：大量且多種類的蔬菜和水果、全穀類、豆類、堅果、橄欖油、香草和香料

可喝適量葡萄酒，並確保每天飲用充足的水

以此為基礎，再配合每日運動，以及與他人一起用餐的習慣。

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資料來源：TBS News Dig

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