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洗面奶推薦︱《LDK》15款洗面奶大比拼　5款A級成分溫和潔淨不黏膩最平$14

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

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《LDK》15款洗面奶大比拼　5款A級成分溫和潔淨不黏膩最平$14

【洗面奶／洗面奶推薦／消委會／日本／洗面乳】洗面奶平靚正之選！日本家品雜誌《LDK the Beauty》，近日進行了洗面奶產品評測，為大家挑選出15款清潔力強同時不會令皮膚乾燥緊綳、亦不會留下黏膩感的洗面奶，最平只需約$14就能入手！

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選擇洗面奶3大重點

1. 按膚質考慮 檢查活性成分

《LDK》指出，市面上有許多不同類型的洗面奶，首先要根據「膚質」考慮是最重要的，例如中性皮膚、乾性皮膚、油性皮膚或混合性皮膚，所適合的洗面奶產品已各不相同。具有清爽清潔效果的產品，能徹底清除皮脂污垢，通常具有高清潔能力的界面活性劑（皂基），受油性肌膚人士歡迎；但也需要產品去除皮膚污垢同時保持滋潤。

另外，乾性皮膚會擔心洗臉後皮膚感覺乾燥緊繃，就需要產品具有溫和清潔力的胺基酸清潔成分，及透明質酸鈉、甘油、膠原蛋白等保濕成分。想防止皮膚粗糙的人士，可以考慮使用含有尿囊素和甘草酸二鉀等成分的藥用洗面奶，或使用帶有磨砂成分的洗面奶，可以去除污垢和死皮細胞，適合想要徹底清潔毛孔的人。而酵素洗面乳或含有酵素的潔面泡沫，則針對毛孔護理。酵素能夠分解導致角蛋白堵塞的蛋白質和皮脂，常見酵素成分包括蛋白酶、木瓜蛋白酶和脂肪酶。

因此，各式各樣的洗面產品不僅聲稱具有清潔力，還兼具保濕、美容功效；購買時無比仔細查看適合自身皮膚問題的活性成分。

2. 考慮洗面產品使用感

《LDK》舉例市面上常見洗面產品可分為4類，使用感大不相同，大家可按個人使用喜好或膚質所需進行選擇：

  • 泡沫型：輕輕一按即可產生泡沫，無需額外搓泡節省時間。但泡沫量及觸感恆定，無法自行調節，性價比較低。

奶油型：容易打出奶油般的綿密泡沫，起泡能力優秀，容易取得一次洗臉所需用量，物超所值。但需要花費時間和精力才能打出細膩泡沫。

潔面皂：固體皂清潔力強，對於皮脂分泌較多的人來說比洗面乳更有效去油。另外，潔面皂由天然油脂和強鹼製成。成分簡單天然，添加劑較少。

酵素洗面粉：通常含有酶，適合鼻子多黑頭、毛孔阻塞的人，用於毛孔護理。

3. 香氣舒適度

洗面奶的產品有很多種香味，例如常見有柑橘味或花香味。《LDK》建議，皮膚困擾問題不多的人，可以選擇個人最喜愛的香味；但有敏感皮膚，或不喜歡洗面時受氣味影響的人，最好選擇無香型。

4大評測項目

  • 清潔力：將洗面泡沫放在塗有模擬皮脂的磨砂玻璃上，之後進行清洗，測試皮脂清潔能力。當皮脂脫落時，玻璃就會變成白色。非起泡的洗面產品，則使用人造皮革模擬污垢進行測試。
  • 成分：根據主要界面活性劑的類型及是否含有保濕成分，對所有成分進行分析評估。
  • 使用舒適感：透過多個監視器檢查洗面奶使用舒適度，例如泡沫與皮膚觸感及泡沫持久度。
  • 使用後膚況：洗臉後皮膚的滋潤度和緊緻度。

15款洗面奶推薦名單：

（排名由低至高）

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同場加映：消委會13款5星安全爽膚水

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