糖尿病｜糖尿病引發的心臟衰竭　新型口服降糖藥 有助「控糖護心」

▲ 糖尿病引發的心臟衰竭，新型口服降糖藥 有助「控糖護心」。

糖尿病會破壞身體大與小型的血管，若血糖長期居高不下，增加可能引發急性心肌梗塞或慢性冠心病，導致心臟衰竭。心臟科專科王思齊醫生指出，病者如單靠控制飲食並不能妥善處理到二型糖尿病、心臟和其它血管的併發症，須要透過藥物輔助，雙管齊下。其中近年就有新類型的口服降糖藥物，能同時控制血糖上升、其水平及減少冠心病和心臟衰竭的風險，有助二型糖尿病患者穩定病情。

八十三歲的張伯伯（化名）在退休之前，一直沒有時間妥善照顧自己的健康，最終「捱出病來」。他已患二型糖尿病和高血壓多年，心臟衰弱，其後更被診斷出有心房顫動、心血管鈣化和嚴重狹窄。兩年前，他的心臟衰弱惡化，「NT-proBNP」指數高達1,350 pg/mL，意味著他有心臟衰竭問題，應該及早治療，減少心臟功能惡化及死亡風險。

糖毒、脂毒破壞身體血管

心臟科專科王思齊醫生指出，較早前醫學界理解急性心肌梗塞或慢性冠心病會導致心臟衰竭。如今醫學研究發現，血糖長期過高 (糖毒)，身體肥胖、或有新陳代謝綜合症、血脂異常 (脂毒) ，也會導致心臟機能衰弱，心臟衰竭的元凶︰「糖毒、脂毒會產生胰島素抗性，血管內皮功能失常，微血管循環功能失常，毛血管衰竭，心肌細胞粒線體功能失常，心臟血液循環舒張期功能失常，導致心臟衰竭。如果我們的血管長期接觸到高血糖及血脂，這些糖毒及脂毒的入侵，當然會造成血管破壞。」

然而，許多糖尿病患者並不自覺病情，甚至對心臟衰竭症狀不太熟悉。個案中的張伯伯就說，經常感到疲倦、行路氣促及出現水腫。王醫生表示，這些均是心臟衰竭的病徵，尤其當心臟肌功能轉差，就有可能容易疲倦、氣促、腳腫，出現心悸，甚至心絞痛︰「心臟衰竭就等於汽車的引擎無力，要在公路行走時加速或上斜，身體自然無法承受到。」

管理體重、藥物 雙管齊下

二型糖尿病患者多於身體過重或肥胖，如要減少病情惡化，心臟受損的機會，王醫生認為需要積極管理體重 (減磅) 和使用糖尿藥物一起同步控制血糖，直至血糖達到適當標準，即糖化血紅素 (HbA1c) 7%或以下。管理體重 (減磅) 即需要控制飲食，減少進食澱粉質和糖類 (碳水化合物) 食物，加上少吃鹽、調味醬料，適當運動，即每週至少 150 分鐘中度的體能活動。服藥的糖尿病患者不應過度節食，以免出現低血糖症，反而令到糖尿控制加上困難和危險。

現時治療二型糖尿病的口服藥物有好幾類，有些助於處理心臟衰竭問題，其中「甲福明」（Metformin）能夠透過新陳代謝方式降低血糖水平，減低食慾，在動物實驗模型中改善心臟衰竭。較新的「SGLT-2抑制劑」 (SGLT2 inhibitors)，有臨床實驗證明可以有效地預防二型糖尿病患者出現心臟衰竭，減少其心臟衰竭相關的住院和死亡。王醫生指出︰「糖尿病患者用這類藥後可說是『一箭雙鵰』，這類藥物病人接受性很好，可以減低心臟衰竭及猝死的風險，並能同時減身體重量及減少腎功能問題；即使不是糖尿病患者，也可以用作治療心臟衰竭。」



而個案中的張伯伯則因二型糖尿病而需要同時服用包括「SGLT-2抑制劑」在內的三種糖尿病藥物，至今血糖水平良好 (HbA1c 6.4%) 及心臟衰竭情況安穩。

王醫生對此表示，部份病情較為嚴重的二型糖尿病患者，需要接受一種以上的藥物治療，這包括打藥針，以更有效控制血糖水平，減少心臟衰竭等併發症發生的可能。他並提醒，治療二型糖尿病及心臟衰竭有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療。

▲ 心臟科專科王思齊醫生。

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