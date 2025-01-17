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糖尿病飲食｜6類食物血糖升幅大比拼　每天吃1類食物糖尿病風險增30%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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6類食物血糖升幅大比拼，每天吃1類食物糖尿病風險增30%。

【糖尿病飲食／高血糖／含糖食物】糖尿病與飲食習慣息息相關。有醫生引述研究，對6類影響血糖升幅的食物進行比拼，其中一些食物恐增加糖尿病風險30%，比部分含糖食物更高。

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糖尿病｜6類食物血糖升幅比拼

台灣減重醫生蕭捷健近日在Facebook個人專頁分享，通常預防糖尿病會少吃甜食、少飲含糖飲料等，但綜合數個大型研究數據發現，有6類食物可能暗藏導致血糖升高的陷阱。

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含糖飲料

  • 每天多喝一份（約350毫升），糖尿病風險約增加15至25%；
  • 長期愛喝含糖飲料，血糖不穩、體重上升的機率更高。

紅肉與加工肉品

  • 每天多吃一份紅肉（如牛排）：糖尿病風險約增加10至15%；
  • 每天多吃一份加工肉品（培根、香腸、熱狗）：風險可能增加20至30%，甚至更高。

精緻碳水化合物與甜點

  • 白麵包、白米飯、餅乾、甜甜圈等精緻碳水化合物比例高，易增加胰島素阻抗與體重上升；
  • 高糖、低纖維的飲食模式，糖尿病風險比高纖、全穀類飲食高出約20至30%。

乳製品

  • 低脂或脫脂乳製品（每天1至2份）：可減少約10至15%的糖尿病風險；
  • 高糖或全脂乳製品：熱量與脂肪較高，可能抵銷部分保護效果。

水果

  • 莓果類（如藍莓、草莓）：每天約半杯，風險降低10至15%（高抗氧化、豐富纖維）
  • 蘋果：每天吃一個，糖尿病風險降低7至10%
  • 芒果、西瓜等高糖水果：適量無妨，但過量仍可能干擾胰島素敏感度。

果汁

  • 純果汁糖分濃縮、纖維含量低，每天多喝一份，風險增加15至20%。
  • 建議用整顆水果取代果汁，更能穩定血糖。

蕭醫生提醒，平時的飲食習慣與糖尿病風險相關。他指，可透過少喝含糖飲料、選擇低GI的水果、多補充膳食纖維和維持均衡飲食預防糖尿病。不過，他强調，千萬別只限制甜食或含糖飲料，建議多留意自己每天吃的食物，可能發現更多隱藏引發糖尿病的食物。

糖尿病飲食｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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