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大掃除︱婦人用漂白水大掃除  做漏2事慘罹肺水腫  專物專家拆解5大使用要點

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

【大掃除／新年／肺水腫 ／家居清潔】農曆新年將至，不少人開始為大掃除做準備，惟使用清潔用品時要注意使用安全！台灣有婦人使用漂白水清潔廁所時，因做錯2事誘發肺水腫急送院搶救。台灣毒物專家譚敦慈強調，2類清潔劑具強烈刺激性，使用時應該注意5大重點，另外使用後亦應注意3大處理要點。

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台灣林新醫院早前分享病例，指一名66歲婦人，以漂白水清潔廁所磁磚霉菌、進行大掃除，直接將半枝漂白水倒入桶子內使用，強忍著漂白水刺鼻氣味打掃1小時後出現喘咳，送院搶救後驚見右下肺浸潤、雙側肺積水，膝蓋因跪地上打掃、接觸強鹼後被侵蝕出傷口，到院後因呼吸困難需要轉入加護房接受接駁人工心肺搶救，治療一周後才終於病情穩定拔喉，最終住院約50日才成功出院。

醫院急重症部主任林明輝指出，大掃除使用的清潔劑多半都是鹼性的化學藥劑，其中漂白水是一種強氧化劑，對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，而肺部擔任氣體交換的肺泡極為脆弱，比起皮膚更容易被傷害，因此使用這類化學藥劑時，應注意環境的通風，切勿太過接近甚至吸入。

大掃除︱正確使用漂白水5大要點

譚敦慈於台灣健康節目「健康2.0」引用外國研究指出，使用清潔劑大掃除「就像吸了20枝煙」，強調使用漂白水時，絕對不可與鹽酸類清潔用品混合使用，有可能會出現「氯中毒」情況，或會誘發眼睛刺痛、呼吸道灼熱、呼吸困難，嚴重時甚至會喪命。

譚敦慈建議大家使用漂白水大掃除時，應要遵循5大正確要點：

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  • 大掃除︱1.一定要稀釋使用

  • 大掃除︱2.漂白水不可用來噴

  • 大掃除︱3.使用前一定要戴口罩及手套，窗戶打開

  • 大掃除︱4.漂白水切勿加熱水使用，恐會產生有毒氣體

  • 大掃除︱5.切勿與酸性清潔劑混合使用，部分清潔劑含有檸檬烯，會產生氯氣，兩者混合會產生有毒氣體。

    • 大掃除︱漂白水3大處理要點

    譚敦慈強調指，大掃除後用過的漂白水，亦應注意3大處理要點：

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    大掃除︱1.使用漂白水後，應再以清水擦拭一次

    以抹布浸濕漂白水後，擦拭時可應由中心點往外打圈，之後靜待20分鐘後再以清水擦拭一次，才是安全使用方法。

    大掃除︱2.切勿直接將漂白水倒入馬桶或下水道

    漂白水使用過後，不可直接倒入馬桶或下水道，建議應加大量水分稀釋後才可棄置。

    大掃除︱3.放置一晚後可加水稀釋重用

    漂白水使用過後，亦可放置於通風位置靜置一晚，讓氯氣揮發後再加水稀釋100倍，用於普通家居清潔，簡單抹拭地板、清洗水管等。

    資料來源：林新醫院健康2.0

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