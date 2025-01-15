夜尿警號｜夜尿頻繁治療有法　謹慎用藥減少絆倒

▲ 夜尿頻繁治療有法，謹慎用藥減少絆倒。

年長男士或因良性前列腺增生而導致夜尿頻繁，不但影響睡眠，更會增加絆倒的風險。原來，這個「危機」或源於用於治療良性前列腺增生的其中一種藥物，有機會使患者血壓過低，繼而感到暈眩並絆倒。有醫生建議長者，治療有關泌尿系統疾病時，必須謹慎使用影響血壓的藥物，並且適時調整治療方法。

夜尿在年長男性中常見

良性前列腺增生問題在年老男士之中頗為常見，香港中文大學醫院一項研究訪問1,238名成年男士，約59%受訪者有夜尿問題，平均年齡為61歲，當中一半人每晚就需要如廁兩次或以上。老人科專科馬漢明醫生指出，良性前列腺增生是導致男性夜尿頻繁的主要成因之一，故此大部份出現相關症狀的男性，往往也有其他下尿道症狀，例如急迫尿感、尿柱細弱、排尿慢、尿量少或尿失禁等。

不過，夜尿頻繁也可以由其他因素導致，例如膀胱容量及功能退化、抗利尿荷爾蒙分泌不足、睡眠窒息症、慢性疾病（如糖尿病、心臟衰竭和腎衰竭）、服用利尿藥物或生活習慣等，馬醫生提醒男性長者如出現上述提及的症狀，應該盡早接受診斷，查明原因。

若然診斷出為良性前列腺增生所致，就要因應病情以藥物或手術形式治療。前者包括「α受體阻斷劑」及「5-α還原酶抑制劑」，後者則有前列腺切除手術、前列腺電切除術和微波熱能切除前列腺手術。

藥物有機會令血壓下降

馬醫生表示，良性前列腺增生患者服用相關藥物時，需要考慮自身病史及用藥紀錄，尤其「α受體阻斷劑」也是一種降血壓藥物，如血壓過低可以令人暈眩，甚至休克或跌倒，導致骨折或頭顱內出血。長者應盡量避免短時間內共同服用「α受體阻斷劑」和其他的降血壓藥物，以保持血壓的穩定性。他建議患者，可以記錄服藥前和後的血壓，讓醫生在覆診時作出跟進及調整藥物。值得留意的是部份抗敏感藥物可以引起急性的排尿困難，因此患者服用該類藥物之前，應諮詢醫生意見。

除了藥物治療外，馬醫生亦建議患者以非藥物治療方法著手，從調節生活習慣做起，藉此改善夜尿頻繁問題，包括睡覺前兩小時減少喝水；減少飲用含有咖啡因（例如咖啡和茶）或酒精的飲料，避免刺激膀胱；睡覺前六小時避免服用利尿藥物；多吃蔬菜和膳食纖維豐富的食物；以每天進行30分鐘的戶外運動，預防便秘，並且減少膀胱受壓。

馬漢明醫生提醒，治療良性前列腺增生有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 老人科專科馬漢明醫生。

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