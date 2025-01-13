搭的士走數︱3名少年搭「霸王」的士　到埗後開門狂奔走數疑屬慣犯

▲ 3名少年搭「霸王」的士分批下車，到埗後兩側開門狂奔走數疑是慣犯。

【的士 / 走數 / 觀塘】乘搭的士後腰支付相應車資無可厚非。然而，近日有人在YouTube上傳影片，指有3名少年乘搭的士前往安泰邨，途中1名男子先行下車，到達最終目的地後，其他兩人似早有計劃，不約而同從兩側奪門而出，逃之夭夭。

搭的士走數︱奪門而出不付的士車資

據影片顯示，1月9日上午將近11時，有3名少年乘搭的士，並排坐在後排車座，其中1人在途中落車後，另外2人則分坐在兩側後車門邊。至即將到達目的時，2人向外觀望蠢蠢欲動，手已放至車門把手處，準備隨時離開。

隨後，2名少年趁司機按停並查看收費錶時迅速奪門而出，因「逃跑」匆忙兩側車門並未關上。

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的士司機回頭發現乘客不見踪影，才恍然大悟自己被「走數」，料其認為此時再下車追趕已是於事無補，遂僅朝向2人逃跑的方向怒罵「你哋唔使走，有錄晒影㗎」、「你老X，日光日白，你兩個」，影片最後，司機用力猛關車門，相信他對於幾名少年「走數」的行為極為憤怒。

搭的士走數︱網民譴責：豈有此理！

該影片引網民眾怒，紛紛譴責涉事少年行為惡劣，又因默契的「配合」猜測可能是慣犯，「豈有此理！」、「立即報警拉人」、「有無咁乞兒呀！」、「一定唔係第一次」、「霸王三兄弟」、「坐霸王車覺得自己好型咩」、「冇錢可以坐地鐵、巴士，點解要攪人呢？」。

▲ 的士司機反應過後，2人已遠離，他唯有站在原地氣憤怒罵。（取自YouTube）

搭的士走數︱拒付車資或處罰金及坐監

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第48條「有關車費的罪行」，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付的士合法車費，並意圖逃避繳付合法車費而租用的士；不誠實地設法逃避繳付合法車費；沒有或拒絕繳付的士車費後，又拒絕向司機報出他的姓名及地址，或報出虛假姓名或虛假地址，或屬意圖欺詐。一經定罪可被處罰款5,000元和監禁6個月。

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