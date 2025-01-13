  • 17°C
香港時間：2025113日 (一) 20:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搭的士走數︱3名少年搭「霸王」的士　到埗後開門狂奔走數疑屬慣犯

社會

撰文： 王月明

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

3名少年搭「霸王」的士分批下車，到埗後兩側開門狂奔走數疑是慣犯。

【的士 / 走數 / 觀塘】乘搭的士後腰支付相應車資無可厚非。然而，近日有人在YouTube上傳影片，指有3名少年乘搭的士前往安泰邨，途中1名男子先行下車，到達最終目的地後，其他兩人似早有計劃，不約而同從兩側奪門而出，逃之夭夭。

搭的士走數︱奪門而出不付的士車資

據影片顯示，1月9日上午將近11時，有3名少年乘搭的士，並排坐在後排車座，其中1人在途中落車後，另外2人則分坐在兩側後車門邊。至即將到達目的時，2人向外觀望蠢蠢欲動，手已放至車門把手處，準備隨時離開。

隨後，2名少年趁司機按停並查看收費錶時迅速奪門而出，因「逃跑」匆忙兩側車門並未關上。

點擊圖片放大
+3
+2

的士司機回頭發現乘客不見踪影，才恍然大悟自己被「走數」，料其認為此時再下車追趕已是於事無補，遂僅朝向2人逃跑的方向怒罵「你哋唔使走，有錄晒影㗎」、「你老X，日光日白，你兩個」，影片最後，司機用力猛關車門，相信他對於幾名少年「走數」的行為極為憤怒。

搭的士走數︱網民譴責：豈有此理！

該影片引網民眾怒，紛紛譴責涉事少年行為惡劣，又因默契的「配合」猜測可能是慣犯，「豈有此理！」、「立即報警拉人」、「有無咁乞兒呀！」、「一定唔係第一次」、「霸王三兄弟」、「坐霸王車覺得自己好型咩」、「冇錢可以坐地鐵、巴士，點解要攪人呢？」。

的士司機反應過後，2人已遠離，他唯有站在原地氣憤怒罵。（取自YouTube）

搭的士走數︱拒付車資或處罰金及坐監

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第48條「有關車費的罪行」，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付的士合法車費，並意圖逃避繳付合法車費而租用的士；不誠實地設法逃避繳付合法車費；沒有或拒絕繳付的士車費後，又拒絕向司機報出他的姓名及地址，或報出虛假姓名或虛假地址，或屬意圖欺詐。一經定罪可被處罰款5,000元和監禁6個月。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小一入學｜錢國偉遺孀母兼父職栽培愛女　陳宛蔚分享女兒考入神校瑪利諾經歷

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

司機 的士 欺詐罪 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
急症室最長等候時間（01月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間16:05）
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕