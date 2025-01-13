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新手媽媽｜38歲賴慰玲趕尾班車誕下龍B　自爆分娩期間變喊包：又患上我個BB最得意症

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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38歲賴慰玲趕尾班車誕下龍B。

38歲TVB女星賴慰玲趕尾班車誕下龍B！今晚（1月13日）賴慰玲於社交網宣布誕下細仔，成為兩孩之母。賴慰玲貼出手抱BB的照片，這位慈母更深情望著B仔，近日天氣寒冷，剛分娩的她為免著涼因而戴上冷帽。

帖文中賴慰玲透露大仔幫弟弟改了英文名KAVIS Leung，她更又貼出大仔攬着弟弟的照片，這張兄弟合照超有愛。

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賴慰玲丨細仔成老公「生日禮物」

另外，賴慰玲更憶述分娩過程中變了「喊包」，她寫道：「充滿驚喜，最終可以聽到BB出世嘅喊聲，原來真係唔容易，我喊到護士問我係咪有咩唔舒服。」

賴慰玲續說今日是丈夫生日，二仔的誕生可說是最佳的生日禮物：「唔錯呱，繼續一齊努力做父母，繼續Happy Wife Happy Life」

（取自instagram）

賴慰玲丨新年前出世逗利是

此外，賴慰玲感謝各醫護人員的幫忙，包括麻醉師為分散其注意力，播歌給她聽；另外，她多謝醫生幽默回答有關BB的問題；更多謝醫院姑娘們教導她餵哺母乳。

最後賴慰玲寫道：「我又患上咗我個BB最得意症啦#初生bb真係好可愛 #淨係好想望住佢#細龍 #趕得切逗利是。」

相關報導：少女回憶｜靚媽自爆中學時代跟體育老師玩曖昧　賴慰玲最終發現被騙狠斬「師生戀

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