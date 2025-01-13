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視后胡定欣︱巡迴音樂會佛山站邀黎耀祥任嘉賓　胡定欣：唱歌冇離開過我嘅生命

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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黎耀祥任《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》個唱嘉賓。

【視后 / 胡定欣 / 黎耀祥】視后胡定欣昨晚（1月12日）於佛山舉行個人第一次專場《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》個唱，650張 門票秒速售罄，定欣又驚又喜，多次在台上感謝650位觀眾真金白銀支持她的第一次，亦感謝自己一直沒有放棄唱歌，終於可以圓夢。

而今次定欣個唱，找來對定欣演藝路上有深遠影響的「亂世情侶」 黎耀祥（祥哥）做嘉賓，為觀眾帶來不一樣的定欣。

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《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》個唱。

視后胡定欣︱人生就像一個圓形

今次專場定欣特意命名為《Live Circle》，原來別具意義，定欣說：「《Live Circle》有人生嘅意思，其實人生就像一個圓形，人生中有好多事情發生，但其實係一個循環，圓形係唔會有一個終點，一個結束，佢一路係軌道上面，就以我唱歌黎講，雖然我當初入行係想成為歌手，緣份令我成為演員，但係我喜歡唱歌呢樣野冇離開過我嘅生命，我依然好喜歡唱歌，直至今日我舉辦到我個人專場俾大家聽啦！」定欣直言對自己而言，是完成了自己其中一個夢想。

專場上，定欣找來演藝事業上有重要位置又影響深遠的「亂世情侶」祥哥做專場嘉賓。定欣與祥哥甚有淵源，過去八次的合作均有不同的感情關係，所以她特意挑選在唱完《亂世情侶》後便邀請祥哥上台，台下掌聲如雷。

《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》個唱。

視后胡定欣︱再度大騷舞技

以新秀歌唱比賽入行的定欣，一直沒有放棄唱歌，這幾年不斷上堂練歌，更為今次演唱會重拾跳舞。過去定欣曾經參加電視節目《舞動奇跡》，實力有目共睹，但今次定欣發現原來跳唱一點也不簡單。

歌單上，定欣本身不是歌手，所以歌單上安排不少大家耳熟能詳的歌曲，以及一些歌曲定欣好喜歡，但一直未有機會唱給大家聽的歌。

完場後，定欣只給予自己合格分數，認為自己可以做得更加好，而定欣亦透露自己為準備演唱會壓力大致失眠，個唱後會好好休息，並且會好好記住今次與樂迷共創的回憶。

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