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藥物安全︱醫學會鄭志文：涉事醫生需解釋診症判斷　 收款後才提供診斷做法明顯不合適

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發布時間： 2 小時前

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(涉事平台網頁)

新冠疫情期間，醫管局不少私家診所為避免病人接觸，透過遙距診症並提供送藥。醫委會2019年12月發出《遠程醫療實務道德規範指引》，並曾就指引推出《常見問答》，讓醫生在提供遠程醫療時，不會違反香港註冊醫生必須遵守的專業守則。

香港醫學會會長鄭志文今日(13日)於電台節目表示，根據指引，醫生即使於遙距診症診治病人，就病人情況仍然「有好重的責任」，處方及用藥需要合理、並作出解釋，亦十分著重首次診症是否見過病人。

鄭志文解釋，醫生於遙距診症是需要解釋行為合理、以及合法，例如網上視像有顏色偏差、燈光影響，醫生需確保診斷不會受這些偏差影響。他表示，是否合乎指引，視乎病人病情的複雜程度，以及病徵亦可能潛伏危機的訊號，「如果沒有問到就是不適合」。他亦指，如收款後才提供文字診斷，「好明顯是唔合適的情況」。

涉事網上平台，僅向病人詢問有否長期病、以及藥物過敏。鄭志文表示，醫學上難以「死版」列明要求醫生遙距診症時的行為，而是需要由當時開藥的醫生對診斷作出解釋，由同業及基本常識判斷。他認為，是次個案明顯利用法律漏洞，亦指藥物流出可能會衍生濫用藥物，並流出社會，造成非法進食、甚至加害別人的情況。

目前的指引沿用已經5年，是否有需要再作修改以加強監管。鄭志文指，雖然疫情已復常一段時間，但仍然有醫生採遙距診症，暫時看不到遠程醫療指引有所不足，認為衛生署可以透過巡查、或接獲投訴堵塞漏洞，就如同就藥房進行巡查一般。

病人政策連線主席林志釉表示，該網上平台除了銷售感冒藥外，亦有銷售其他處方藥物，例如偉哥等狀陽藥。林志釉指，醫生對情況是「不聞不問」不符合專業精神， 無論是刑事、以及醫生專業操守層面均作調查。

林志釉表示，如確認違規，醫生處方藥物時會發出醫生紙，料難以「甩身」。林志釉亦指，這類個案存在已久，醫委會需有投訴才能處理，審訊時間亦長，角色較被動，期望衛生署不只是透過轉介處理，指署方透過法規才有更多權力阻截個案。

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