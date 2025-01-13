緬甸詐騙︱專責小組與泰國交換情報　卓孝業：泰方表示盡一切方法協助港人回港

▲ 保安局率領警務處及入境處專責小組，在泰國跟進港人被誘拐禁錮從事電騙的事件（保安局）

保安局率領警務處及入境處專責小組，在泰國跟進港人被誘拐禁錮從事電騙的事件。專責小組與泰國專責打擊販運人口的部門會面，雙方交換情報。泰方表示高度關注事件，會盡一切方法協助受騙港人回港。

▲ 保安局率領警務處及入境處專責小組，在泰國跟進港人被誘拐禁錮從事電騙的事件（保安局Facebook）

卓孝業：泰國高度重視事件

保安局副局長卓孝業率領的專責小組，今日（13日）早上與泰國司法部部長塔威及轄下執法部門首長會面，包括專責打擊販運人口活動的部門。泰國總理佩通坦主持打販運人口活動委員會，塔威是委員之一。會面中，卓孝業反映有關求助個案的情況，並交換情報。塔威對於有香港市民懷疑被販賣到其他地方表示高度關注和重視，並積極回應，指會盡一切方法協助港人回港。

卓孝業表示，感到泰國政府非常重視，並已經在佩通坦親自領導下執行各方面的工作。卓又強調2022年至今的求助個案，全部都不是在泰國當地被擄。

專責小組今日亦拜會中國駐泰國大使館公使吳志武，談到領事保護及受困港人情況，吳志武表示非常關心，亦表達正在盡一切努力協助。其後小組與香港駐曼谷經貿辦，並舉行工作會議，商討如何配合營救受騙港人。專責小組明日（14日）將與泰國警方三個單位會面，包括處理販賣人口、網絡安全和打擊刑事罪行的單位，泰方亦希望安排旅遊部門，向專責小組講解保護旅客的工作。

▼ 點擊圖片放大 +2

促別信「絕世好工」

至於營救方案，由於涉及港人安全不便透露，但卓孝業強調必定會盡快、盡全力營救，惟不會設特定時間表。

卓孝業強調要做好預防工作，呼籲不要相信網上推薦的「絕世好工」，並要小心一些先去其他地方，最後轉到東南亞的邀約，「如果你出咗事我哋再搵你，比起阻止你去，我哋用嘅力係好大」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】