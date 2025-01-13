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日本親子遊｜直擊北海道旭川動物園　動物主題房睇企鵝巡遊

親子好去處

撰文： 馮柏偉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

冬天遊北海道，總是格外對味。除了札幌、小樽，旭川亦是人氣之選，當地的星級動物園，最合親子遊，兼可下榻星野集團旗下的OMO 7 旭川，內有企鵝、北極熊等主題套房，萌味十足，氣氛極為cozy！

日本星野集團的OMO住宿系列，以數字劃分規模，「OMO7旭川」的設備以全方位酒店為主打。大堂的OMO base空間，一片森林camping 風的廳堂設計，在冬季中更見暖意。

OMO 7 旭川是日本星野集團OMO 系列中最具規模的酒店，大堂OMO base空間十足，晚上討論行程小歇甚至開電腦辦公都得

當然少不了OMO品牌的招牌KINJO地圖，上邊標示了周邊的景點美食推介，定時亦有職員講解旭川的山系郊遊情報。這裏同時也是「圖書隧道」，放有漫畫及旭川的郊野生態書，讓住客邊嘆熱飲，邊了解周邊的自然環境，warm up一下才外出活動。

親子動物主題房

OMO 7 旭川原址為「旭川Grand Hotel」，經星野集團翻新後於2018年重新開業，樓高17層，共有237間客房，主要分為2至5人房型，面積由192至1,600平方呎不等。多款的房型，最受歡迎的首推動物主題房，分為北極熊、黑熊及企鵝3種房型︰房間不同角落都擺放著動物公仔，連咕臣、壁畫、床蓋等都配上動物造型，小朋友肯定滿意，閤家歡最是合適。值得一遊的是，OMO 7 旭川亦為市內最高的建築物，在較高的樓層正可下臨市景。

位處酒店大堂一側的OMO Cafe&Bar，2層高的寬敞樓底配以OMO字樣裝飾，可打卡之餘，這個OMO之門推開，正是早餐美食的場地，為客人供應「北海道的豐饌早餐」，由山芥末海鮮丼到即製華夫餅都有，吃完再出發精神滿滿。晚間這裏也提供精美芭菲甜品，配以棉花糖莓果，感覺fancy。

OMO 7 旭川的北極熊主題套房，公仔和床蓋都相當點題。

探索庶民風味

OMO的住宿宗旨，是可讓住客從美食、文化中了解民情，所以正好參加他們的OMO Ranger導遊導覽服務，行程包括旭川雜貨店和咖啡館行、探索當地美食的旭川散步遊等，我們挑了後者，發掘周邊社區的風情魅力。

行程包括10分鐘腳程的五．七小路Furarito，這條洋溢着昭和時代氣息的小胡同，其間老字號居酒屋及拉麵店等16家餐飲店鱗次櫛比。這裏不僅有炭火烹製的烤雞肉串和燒烤並淋上醬汁的「新子燒」(半邊烤雞)，還有由豬骨添加海鮮高湯的醬油口味旭川拉麵等，入夜後氣氛熱鬧。

酒店有OMO Ranger導遊導覽服務，遊走五．七小路Furarito可體驗旭川的庶民情懷。

另外，旭川街頭也有主打「角打ち」的小酒場。這種小型的酒屋發祥於北九州，只有方型的小吧台空間，讓大家可以喝酒，配以簡單小菜如雞軟骨、炸物等。如這間「和酒角打 うえ田舎」，冰櫃內放滿各式清酒，訪客可自選小酌一杯，有點似居酒屋的「立吞處」，下班族放鬆嘆返杯最是合適。

這區還有間創業於1949年的「自由軒」，《孤獨的美食家》也曾拍攝，裝潢充滿昭和風味，他們也推出主角品嚐過的「五郎套餐」( 1,180日元/ 60港元)，內有蟹肉炸丸子、米飯及味噌湯，可感受五郎的獨食時光。

OMO 7 旭川
地址︰北海道旭川市6条通9丁目
電話︰+81 166-24-2111
房價︰Studio Room 連早餐1月初 1,123港元起
網址︰https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7asahikawa/

明星動物  萌態列陣

旭山動物園的北極熊館設計了不少拍攝區

來到旭川，自然不過錯過招牌點旭川動物園。因為園區緯度較高，更能展現出寒冷氣候動物最自然的生活形態，尤其冬季的企鵝散步巡遊最具人氣，讓旅客能近距離觀看，是永恆的親子之選。

園分為北極區、熱帶雨林區及草原區等區份，北極熊館有一個圍欄，裏面有一個可以從室內觀察到的巨大水池，還有一個使用護城河的無籠圍欄。在室內，你可以從水池旁觀察到北極熊的巨大身體在水中游動，可以清楚地看到牠的四肢動作，和在水中飄動的皮毛，真箇「來勢洶洶」，感受到牠的威嚴與優雅。

園內的海豹餵食環節也相當受歡迎

旭川動物園的企鵝館種類齊全，包括有皇帝企鵝、巴布亞企鵝、洪堡企鵝和跳岩企鵝。 館內設有一個360度的水下隧道，遊客可以從隧道內觀賞到企鵝游泳的景象，朝天看彷彿牠們飛行的樣子，至於冬季限定的「企鵝巡遊」活動，因下雪未豐，2025年的時間表分別是11am及2:30pm兩場，至3月中旬為止。

旭川動物園的帝皇企鵝，是園中的人氣明星，動態相當可愛。（攝：馮柏偉）

草原區還有極具人氣的長頸鹿園

旭山動物園
地點：旭川市東旭川町藏沼
電話︰0166-36-1104
收費︰成人1,000日元/50港元，中學生以下免費
網址︰www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/

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