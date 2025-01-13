藥物安全︱網上平台以「文字診斷」配發處方藥　 盧寵茂︰衞生署正調查

▲ 有本港網上平台被揭僅透過「文字診斷」，則向病人配發處方藥。(網上圖片)

遙距醫療自疫情後成風，有報章今日報道，有網上平台涉向病人就安眠藥及抗生素處方藥物收款後，安排轉介的醫生「文字診症」，簡單詢問病人有否長期病、以及藥物過敏後，就安排透過速遞公司提供藥物，過程僅一分鐘，並於兩日後收到相關藥物及醫生紙，並無診斷結果。

涉事平台「醫家有藥」仍然運作，根據網頁介紹，標明可以透過平台「找到您需要的治療方法及處方藥」，提供處方藥物外送和配藥自取服務，承諾最快1小時送達，代替傳統覆診及藥房配藥耗時、繁瑣的配藥程序。平台售賣不同種類的處方藥，當中更含特定專科的藥物，包括「威而鋼」、治療前列腺肥大的藥物「適尿通」、以及治療乙型肝炎的「肝健樂」等等。

據報道稱，藥物寄出的是本地一間分別於尖沙咀、以及中環設有診所的醫療集團，而提供文字診斷的是名為辛啟安醫生。網上資料顯示，該名醫生曾於聯合醫院任職，醫管局回覆傳媒查詢時稱，他已經離職。

事件引起關注，醫務衛生局局長盧寵茂表示，關注網上買藥情況。雖然我們現在初步的理解是有牽涉醫生開藥，不過整個過程比較複雜，衞生署的同事已經開展調查搜集證據。他指，本港藥物規管有法定規定，而醫生就「遠程醫療」作診斷，則受醫務委員會出版的守則規範。他表示，會繼續跟進並轉介予適當的機構，包括醫務委員會。

本報分別向「醫家有藥」、以及疑似提供藥物的診所「苗苗醫療」查詢，「醫家有藥」電話無人接聽，「苗苗醫療」負責人則要求記者留下電話作回覆。其後，有負責人以「醫生有藥」名義回覆，稱平台及其醫療團隊始終以專業為本，謹慎處理每一個診斷和治療方案。平台及診所始終秉承合法合規的原則運營，嚴格遵守香港相關法律及醫療規範，並以保障患者的健康與安全為首要考量。

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