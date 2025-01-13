  • 17°C
香港時間：2025113日 (一) 22:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物安全︱網上平台以「文字診斷」配發處方藥　 盧寵茂︰衞生署正調查

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

有本港網上平台被揭僅透過「文字診斷」，則向病人配發處方藥。(網上圖片)

遙距醫療自疫情後成風，有報章今日報道，有網上平台涉向病人就安眠藥及抗生素處方藥物收款後，安排轉介的醫生「文字診症」，簡單詢問病人有否長期病、以及藥物過敏後，就安排透過速遞公司提供藥物，過程僅一分鐘，並於兩日後收到相關藥物及醫生紙，並無診斷結果。

涉事平台「醫家有藥」仍然運作，根據網頁介紹，標明可以透過平台「找到您需要的治療方法及處方藥」，提供處方藥物外送和配藥自取服務，承諾最快1小時送達，代替傳統覆診及藥房配藥耗時、繁瑣的配藥程序。平台售賣不同種類的處方藥，當中更含特定專科的藥物，包括「威而鋼」、治療前列腺肥大的藥物「適尿通」、以及治療乙型肝炎的「肝健樂」等等。

據報道稱，藥物寄出的是本地一間分別於尖沙咀、以及中環設有診所的醫療集團，而提供文字診斷的是名為辛啟安醫生。網上資料顯示，該名醫生曾於聯合醫院任職，醫管局回覆傳媒查詢時稱，他已經離職。

事件引起關注，醫務衛生局局長盧寵茂表示，關注網上買藥情況。雖然我們現在初步的理解是有牽涉醫生開藥，不過整個過程比較複雜，衞生署的同事已經開展調查搜集證據。他指，本港藥物規管有法定規定，而醫生就「遠程醫療」作診斷，則受醫務委員會出版的守則規範。他表示，會繼續跟進並轉介予適當的機構，包括醫務委員會。

本報分別向「醫家有藥」、以及疑似提供藥物的診所「苗苗醫療」查詢，「醫家有藥」電話無人接聽，「苗苗醫療」負責人則要求記者留下電話作回覆。其後，有負責人以「醫生有藥」名義回覆，稱平台及其醫療團隊始終以專業為本，謹慎處理每一個診斷和治療方案。平台及診所始終秉承合法合規的原則運營，嚴格遵守香港相關法律及醫療規範，並以保障患者的健康與安全為首要考量。 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
急症室最長等候時間（01月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月13日 時間16:05）
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕