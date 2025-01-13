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關鍵基礎設施｜保安局重申法例並無域外效力　強調法定責任只針對營運者

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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保安局副秘書長王秀慧。(立法會直播截圖)

立法會《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》委員會今日舉行會議，保安局表示，日後保護關鍵基建電腦專員的授權人員，不會直接對位於海外的雲端服務供應商行使要求提交資料的權力，重申法例並無域外效力。

立法會法律顧問關注，在緊急及符合特定情況下，授權人員可在無法庭手令下進入處所調查電腦系統或採取補救措施，是否符合《基本法》。保安局稱，有關權力有嚴格要求，包括有合理理由相信營運者或控制資料的機構，不願或未能採取合理步驟協助調查、取得法庭手令非合理可行、進入處所符合公眾利益，強調有關權力完全符合《基本法》及《香港人權法案》要求。

在會議上，有議員關注關鍵基礎設施的擁有者以及營運者的權責問題。保安局副秘書長王秀慧表示，法定責任只針對營運者，但日後會頒布實務守則，列明營運者如向任何人披露身份時，要確保被披露者保密資料。

至於會否向「關鍵基礎設施」的擁有者施加責任，王秀慧表示，基於不少關鍵基礎設施的擁有者均為上市公司、控股公司或基金公司，該類公司擁有者或股份持有者未必會直接參與營運「關鍵基礎設施」，政府認為不適合一刀切在條例草案下對擁有者施加法定責任。

選委界議員江玉歡擔心，假如關鍵基礎設施擁有人被勒索、要求交贖金，會否出現營運者不知道而不能通報的情況。政府指情況不是草案需要規管的情景，而是涉及其他條例的情況，擁有人應該通報執法部門。

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責任編輯：戴朗希

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