外骨骼步行訓練器 　輔助不同癱瘓程度患者步行

▲ （左起）嘉諾撒醫院總經理許小虎博士、老人科專科勞思傑醫生、腦神經科專科黃家星教授、嘉諾撒醫院一級物理治療師沈紹玲、使用外骨骼步行訓練器患者的女兒陳小姐。

中風是由於腦部血管「阻塞」或「爆裂」，導致腦組織無法獲得充足的營養和氧氣，從而使受影響的神經細胞壞死，產生各種神經症狀。中風後，患者可能面臨不同程度的殘障，其中最常見的便是癱瘓。癱瘓不僅影響患者的身體能力，還可能對心理和社交生活造成重大打擊，故物理治療顯得尤為重要。有家屬表示，早前讓因中風而導致癱瘓的母親接受外骨骼步行訓練器進行物理治療，經過20多次練習後，母親的情況有了顯著改善，從長期臥床轉變為能夠慢慢步行。

陳女士形容，母親能夠重拾步行能力為一個奇蹟。她指出，自母親中風以來，醫生曾評估有四分之一的腦部壞死，這使得母親難以恢復步行能力，甚至可能成為植物人。病發後，母親長期陷入昏睡狀態，每日約有20小時在昏睡，很多時候在接受康復治療時也處於被動狀態。

隨後，母親轉到私家醫院接受康復治療，包括言語治療、物理治療和外骨骼訓練等。經歷了約20多次的外骨骼訓練後，陳女士表示，母親的作息時間與一般人差不多，精神狀態大幅改善。在外骨骼訓練器的幫助下，母親能夠站立並慢慢步行，對她的康復進度感到非常欣慰。

腦部受損導致癱瘓

老人科專科勞思傑醫生指出，中風可分類為由腦血管阻塞造成的缺血性中風，及因腦血管爆裂造成的出血性中風。由於中風會令腦細胞缺乏營養及氧氣而死去，患者可能因此導致癱瘓、失去知覺、語言障礙、記憶力與思考力受損等，甚至死亡。此外，創傷性腦損傷、脊髓損傷及柏金遜症，都會導致患者的活動能力受阻。

不論針對兒童還是成人患者，物理治療均是康復訓練的重要一環。它利用人體對物理刺激的反應，達到非藥物治療的效果。嘉諾撒醫院一級物理治療師沈紹玲指出，物理治療師會先評估患者的身體狀況，找出導致活動障礙的原因，並針對改善肌肉張力、力量和平衡力等進行訓練。同時，物理治療師會使用不同的療法，如運動治療、手法治療和電刺激等，針對患者受影響的部位施加動作及壓力，以放鬆肌肉。此外，物理治療師亦會結合高端科技的康復訓練方法，進一步提升治療效果，超越傳統治療的成效。

私院引入外骨骼步行訓練器

嘉諾撒醫院總經理許小虎博士表示，醫院最近引入了供成人及兒童使用的全方位智能外骨骼步行訓練器，旨在改善癱瘓患者的日常生活能力。該步行訓練器目前已被使用100人次，大部分為成人個案。

沈姑娘指出，訓練器能夠確保訓練的重複性及一致性，有助於提升治療效果，並有效穩定患者的身體及轉移重心，輔助不同程度的患者步行。全方位智能外骨骼步行訓練器更能實時收集患者的使用數據，包括步數和步姿分析，讓物理治療師能夠緊密追蹤治療進度，為患者制定個性化的訓練模式調整。訓練器同時配備避震模式，能改善訓練的舒適度及安全性。腦神經科專科醫生黃家星教授補充，市面上有多款步行訓練器，但由於亞洲人士骨架較細，這款訓練器特別適合亞洲患者使用。

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